"Tu m'as gâché ma carrière" : Patrick Bruel, star dans un autre domaine ? Sa mère l'a stoppé net

Patrick Bruel, auteur de nombreux tubes comme La place des grands hommes, Qui a le droit ou encore Stand up, est connu en tant que chanteur. D'ailleurs, son actualité est très chargée puisqu'il se prépare notamment à sortir son onzième album, dont l'extrait Encore une fois a d'ores été déjà été dévoilé. Ses talents d'acteur sont également connus du grand public. Bientôt, il sera pour la première fois de sa carrière au casting d'une série internationale, laquelle doit être tournée en mars prochain pour une diffusion sur une plateforme de streaming.

En revanche, si on savait qu'il aimait beaucoup le football, on ne savait pas qu'il aurait pu en vivre. Et pourtant, ce lundi 5 septembre dans l'émission C à Vous, Mohamed Bouhafsi a fait une révélation étonnante à ce sujet alors qu'il évoquait les trois raisons d'aimer l'artiste de 63 ans. "J'ai quand même trouvé un point faible, c'est le football, un objectif qui n'a pas forcément été réussi, vous avez bien commencé mais vous n'êtes pas devenu champion du monde", a-t-il constaté, éveillant ainsi la curiosité d'Anne-Élisabeth Lemoine.

Une carrière manquée ?

"Mais qu'est-ce qu'il s'est passé pour le foot" s'est-elle interrogée alors que l'ami de Florent Pagny remerciait le chroniqueur pour ce joli portrait. "Ma mère n'a pas voulu !" a-t-il ainsi révélé. "Ah donc sinon vous seriez champion du monde ?" a répondu l'animatrice en rebondissant sur les propos de son collègue. "Peut-être pas mais oui j'avais 14 ans, je jouais au PUC à l'époque (Paris Université Club Football) et y'a un monsieur qui s'occupait des sélections des INF Vichy (Institut national du football de Vichy), j'avais été contacté à l'époque pour faire partie de cette institution qui vous amenait directement vers une carrière professionnelle" a-t-il raconté. Mais comme il l'explique ensuite, sa mère le lui a interdit.

"Ma mère a réuni un conseil de famille en disant 'non, les études d'abord'". "Mais à la chanson elle a dit oui ?", a demandé la présentatrice. "Oui voilà, la chanson et surtout le théâtre où elle avait moins peur. Mais c'est vrai que quand Luis Fernandez marque son penalty en 86 pendant la Coupe du Monde, (alors qu'ils jouaient quelques années plus tôt au même moment dans leurs clubs respectifs, ndlr), je me suis tourné vers ma mère et je lui ai dit 'tu m'as gâché ma carrière' !" a-t-il conclu, provoquant ainsi quelques rires sur le plateau.