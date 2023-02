"Tu t'es vue  ?!" : Lucile (L'amour est dans le pré) a appris sa seconde grossesse grâce à Jérôme

On ne les présente plus car Jérôme et Lucile sont devenus un couple emblématique de L'amour est dans le pré. Depuis leur rencontre au cours de la 15ème saison du programme, en 2020, les tourtereaux sont inséparables. Mariés et parents d'une jolie petite Capucine (née en octobre 2021), ils s'apprêtent désormais à accueillir leur second enfant d'ici quelques mois !

Très actifs sur les réseaux sociaux et notamment sur Instagram, les amoureux n'hésitent jamais à répondre aux questions de leurs nombreux abonnés. Samedi 18 février 2023, la jeune maman leur a d'ailleurs proposé une session questions/réponses et s'est fait un plaisir de répondre à ses fans. Parmi les questions les plus récurrentes, celle de savoir comment la belle a appris sa seconde grossesse. Et surprise : il se trouve que c'est Jérôme qui a eu l'intuition en premier ! "C'est lui qui m'a dit que j'étais enceinte ! Moi je me sentais épuisée, mais je ne m'écoute pas en général... Un jour, il m'a dit : 'Non mais je suis sûr que tu es enceinte, tu t'es vue ?!' J'ai fait un test, Jérôme était à la maison donc on l'a appris ensemble, comme pour Capucine d'ailleurs", a-t-elle dévoilé en légende d'une photo d'elle et de son agriculteur chéri.

Une histoire d'amour évidente

Souvenez-vous, entre Jérôme et Lucile, le coup de foudre a été instantané. Lors de l'ouverture du courrier puis lors du speed-dating, le céréalier de 37 ans était déjà complètement sous le charme. Le 14 février 2023, alors qu'ils étaient invités sur le plateau de Ça commence aujourd'hui (France 2) à l'occasion d'une émission spéciale Saint-Valentin, les tourtereaux ont d'ailleurs avoué que leur histoire était née bien plus vite que prévu, une fois les caméras éteintes...

Après avoir officialisé leur couple lors du bilan de cette 15ème saison, Jérôme et Lucile ont annoncé qu'ils allaient bientôt devenir parents. Fou amoureux, ils se montrent plus complices et inséparables que jamais et participent même cette année à L'amour vu du pré, émission diffusée juste après les épisodes de la nouvelle saison et dans laquelle ils commentent la nouvelle cuvée d'agriculteurs et de prétendants.