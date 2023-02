Jérôme et Lucile (L'amour est dans le pré) cachottiers : un gros mensonge révélé 2 ans après leur rencontre

Ce mardi 14 février 2023, l'amour est à l'honneur avec la Saint-Valentin. Pour l'occasion, Faustine Bollaert avait concocté une émission spéciale de Ca commence aujourd'hui (France 2), baptisée C'est sous les projecteurs qu'ils ont rencontré l'âme soeur. Jérôme et Lucile, candidats de L'amour est dans le pré 2020 (M6) étaient invités sur le plateau pour revenir sur leur belle histoire d'amour. Et ils ont fait une révélation concernant leur premier baiser.

Le maraîcher et céréalier, qui réside en Auvergne-Rhône-Alpes, avait 37 ans au moment de sa participation au programme de dating, présenté par Karine Le Marchand. Comme il l'a confié à Faustine Bollaert, cela faisait environ six mois qu'il était célibataire et il a été "beaucoup poussé" à participer à L'amour est dans le pré par ses amis. Ainsi, en novembre 2018, il a écrit un mail à la production et on l'a recontacté deux mois plus tard afin de passer des entretiens téléphoniques et recevoir la visite d'une journaliste à la ferme pour du repérage. Ce n'est qu'en juin 2019 qu'il a su qu'il serait candidat, une nouvelle à laquelle il ne s'attendait pas.

Et pourtant, c'était bien réel et il l'a compris lorsque toute l'équipe de l'émission est arrivée chez lui pour le tournage de son portrait en juillet 2019, des images qui lui ressemblent. Et le 16 mars 2020, juste avant le confinement, a été diffusé son portrait. Mais ce n'est pas à la télévision que Lucile l'a découvert. Elle avait uniquement visionné un extrait de trois minutes dévoilé sur Facebook. Cela lui a suffi pour "flasher". "Il dégageait quelque chose de vraiment sain, de quelqu'un d'équilibré. Je me retrouvais beaucoup dans ce qu'il disait. J'avais l'impression que c'était moi qu'il recherchait. Une espèce d'évidence qui me disait d'y aller", a confié la maman de Capucine (1 an). Elle lui a alors écrit une lettre, puis a mis quatre timbres "pour que ça arrive vraiment".

J'ai un peu forcé le destin

Immédiatement, sa lettre a tapé dans l'oeil de Jérôme qui a eu un véritable coup de coeur. "Il y avait toute cette douceur, toute cette gentillesse. Quand j'ai ouvert le courrier, c'est la seule lettre où j'ai décidé de ne pas voir les photos avant de lire la lettre. Ensuite, j'ai eu la confirmation que ça allait être un coup de coeur. La lettre était belle et les photos encore plus", a précisé l'agriculteur qui attendait donc leur rencontre avec impatience. Et il n'a pas été déçu. Tous deux ont vécu un véritable coup de foudre.

Sans surprise, elle a donc été choisie pour venir chez lui, face à une certaine Alicia. Lucile s'est sentie en danger face à elle. Pour se démarquer, elle a donc sorti le grand jeu. "J'ai un peu forcé le destin. Quand les caméras sont parties tard le soir, je me suis dit que c'était le moment de lui parler et de lui dire ce que j'avais sur le coeur", a confié la jeune femme. Une discussion qui a duré pas moins de trois heures. S'ils ont voulu faire croire qu'aucun baiser n'a eu lieu et que le premier s'est déroulé devant les caméras, ils ont vite avoué la vérité. "Vous vous moquez de moi. Vous me la faites à l'envers", a fait remarquer Faustine Bollaert avant que le couple révèle qu'il y a eu "un petit bisou" la veille dans le plus grand secret.