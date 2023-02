"Tu veux manger ma petite saucisse ?" : Nagui choqué par les propos d'une candidate de N'oubliez pas les paroles

Mardi 31 janvier 2023, Nagui était de retour avec un inédit de N'oubliez pas les paroles, sur France 2. Et une fois de plus, Louis a défendu sa place afin de rester le Maestro de l'émission télévisée. Il a notamment affronté Mélanie, une jeune femme qui a étonné le présentateur de 61 ans avec une anecdote personnelle.

C'est avec le tube Sous les sunlights des tropiques, de Gilbert Montagné, que Mélanie a débuté son expérience N'oubliez pas les paroles. Et, pour introduire le fait qu'elle est en couple, Nagui lui a lancé : "Prend moi la main. Et accepte d'être mon épouse. Florian, votre cher et tendre. Que vous aimez depuis combien de temps ?" La jeune femme a donc dévoilé que cela faisait bientôt quatorze ans qu'ils étaient en couple. L'époux de Mélanie Page a alors voulu en savoir plus sur leur relation. L'occasion de découvrir que le jeune homme est assez pudique et que c'est davantage la candidate qui lui dit "je t'aime".

Nagui a ensuite souligné que Florian lui avait fait plusieurs demandes en mariage. "Il m'a fait une vraie demande il y a deux mois tout juste", a répondu Mélanie. Interloqué, le présentateur lui a demandé s'il y avait donc eu des fausses demandes. "Il y a eu une fausse demande en mariage, parce qu'il est très très farceur. Je l'ai très mal pris. On était en repas de famille, avec tous les amis. Et mon frère lui a lancé un défi. Il lui a dit : 'Tu n'es pas capable de demander ma soeur en mariage devant tout le monde, à l'apéritif", a-t-elle donc confié dans un premier temps.

Une fausse demande en mariage

Amusé, Nagui a donc demandé si lors de cette demande improvisée, il avait une bague de fiançailles. "Du tout. Sauf qu'il a mis un genou un terre devant tout le monde en plein apéritif. Du coup, il a commencé son petit scénario. Tout le monde commençait à pleurer. Il a sorti un écrin de sa poche et je commençais vraiment à y croire. Sauf que, quand il a ouvert l'écrin, il m'a dit : 'Est-ce que tu veux manger ma petite saucisse cocktail ?", a poursuivi Mélanie. Ce qui a fait rire le présentateur et le public sur le plateau. "Quand on se laisse manger la petite saucisse, c'est qu'à un moment il se passe un truc", a-t-il plaisanté.

Mélanie lui a bien entendu fait savoir qu'un jour, elle se vengerait. Depuis, Florian a donc fait sa demande en mariage. "Au bout de quatorze ans, je n'y croyais plus. Il a vraiment fait une belle demande en mariage, mais je n'y croyais pas". Quand elle s'est rendue compte que c'était bien réel, elle lui a dit "oui". Espérons pour la jeune femme qu'il ne relèvera pas un autre défi le jour de l'union. Comme faire croire qu'il a finalement changé d'avis.