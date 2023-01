"Un abruti..." : Emmanuel Petit excédé, il s'en prend violemment à une star controversée du Mondial au Qatar

C'est un match qui va mettre beaucoup de temps à être digéré par les supporters de l'équipe de France. Le 18 décembre dernier, les Bleus affrontaient en finale de Coupe du monde l'équipe d'Argentine dans un match à l'enjeu capital et finalement remporté aux tirs au but par les partenaires de Lionel Messi. Après la rencontre, les vainqueurs se sont montrés particulièrement chambreurs à l'encontre de leurs adversaires et d'un joueur en particulier, Kylian Mbappé. Le gardien Emiliano Martinez n'a pas hésité à se moquer publiquement de la star du Paris Saint-Germain, s'attirant les foudres de nombreuses personnalités françaises, à commencer par l'ancien champion du monde, Emmanuel Petit.

Consultant spécialisé dans le football et intervenant régulier dans l'émission Rothen s'enflamme sur RMC, l'ex d'Agathe de la Fontaine est revenu sur l'attitude qu'il juge déplorable d'Emiliano Martinez et ses termes sont plutôt durs. "Quand t'as affaire à un abruti, tu ne peux pas lui demander non plus de réfléchir", lâche-t-il, avant de poursuivre en tempérant ses propos : "Je peux comprendre que sur l'instant T, que tu pètes un plomb sur le plan émotionnel, je l'ai vécu. Quand on vit des choses extraordinaires, émotionnellement, c'est très difficile de canaliser tout ça."

C'est du partage et de la joie, on est loin de la provocation et de cette haine gratuite que tu distilles

Emmanuel Petit cherche donc malgré tout à comprendre pourquoi Emiliano Martinez s'en est pris de la sorte à Kylian Mbappé, pourtant auteur d'un triplé lors de cette finale de Coupe du monde. "Des fois tu peux faire des choses qui peuvent paraître choquantes pour les gens qui t'entourent. Malgré tout, quand tu sors de la compétition et que tu rentres dans ton pays, l'émotion retombe et c'est une autre émotion qui arrive. Là, c'est du partage et de la joie, on est loin de la provocation et de cette haine gratuite que tu distilles", poursuit celui qui a rarement la langue dans sa poche lorsqu'il parle football.

Un nouveau tacle donc pour Emiliano Martinez, déjà attaqué par Adil Rami il y a quelques semaines de cela. Face à toute cette déferlante de critiques et d'animosité, le gardien de but argentin a d'ailleurs choisi de faire l'acquisition d'un chien de garde, qui lui a coûté une petite fortune.