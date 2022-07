"Un ange" : Confidences cash de Michel Drucker sur sa femme Dany Saval, inquiète pour lui

Savait-elle, en l'épousant, qu'il deviendrait l'un des visages cultes de la télévision française ? Pas sûr ! Mais Dany Saval n'a jamais lâché Michel Drucker : fidèle et éternel soutien, elle a toujours été présente, quelles que soient les épreuves. Un pilier qui compte pour l'animateur, comme il l'a confié récemment dans le podcast Chez Jordan.

La qualifiant de "sainte", il a expliqué qu'elle le soutenait à chaque moment, bien qu'elle aurait aimé le voir arrêter la télé plus tôt, pour arrêter de le "voir stressé". Il faut dire que Michel Drucker est à l'antenne depuis 1964 et que son hyperactivité au travail a fini par lui jouer des tours : opéré du coeur fin 2020, il avait frôlé le drame et avait dû prendre plusieurs mois de repos.

Un moment difficile qui l'a sans doute convaincu de passer sur France 3 à la rentrée, où il incarnera un visage différent. Mais sûrement pas d'arrêter la télévision : à 80 ans, il espère encore être présent l'an prochain pour les Jeux Olympiques, provoquant l'admiration de ses confrères, jeunes ou moins jeunes. Thierry Ardisson, qui le connait depuis plusieurs décennies, avait même été encore plus cash : "On sait que Michel Drucker va mourir s'il quitte l'antenne".

Un couple solide qui veille l'un sur l'autre

Mais Dany Saval veille au grain sur la santé de son mari, à qui elle déconseillait déjà en janvier de reprendre l'une de ses activités, son seul en scène qu'il a monté depuis 2016. "Ma femme pense que je suis maso", avait-il expliqué à nos confrères de Gala. "Elle me dit : 'Après tout ce que tu as encaissé, tu as besoin de cette fatigue et de ce stress ?' Le stress, c'est lui qui m'a emmené sur le billard", assurait l'animateur. "Et être seul sur scène, c'est l'exercice le plus terrifiant. Mais mes angoisses se sont calmées. Qu'est-ce qui pourrait m'arriver de pire ?" avait-il conclu, peu de temps après son opération.

Il faut dire que le couple a une longue histoire : l'ancienne actrice a rencontré son époux en 1972 grâce à un (très) célèbre ami commun : Claude François ! A l'époque, le chanteur anime une émission avec Michel Drucker et lui présente une jeune femme déjà mariée et divorcée trois fois, mère d'une petite Stéfanie avec Maurice Jarre. C'est le coup de foudre entre les deux, qui se marient peu de temps après à Las Vegas, où Dany Saval avait épousé son compagnon précédent.

Ensemble, ils n'auront pas d'enfants : n'en ressentant pas le besoin et sachant que sa femme avait été traumatisée la première fois par sa grossesse difficile, l'animateur s'est contenté d'élever la petite Stefanie, devenue décoratrice de plateaux de télévision. Plus tard, ils avaient également recueilli une adolescente indochinoise, Yleng.