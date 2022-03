"Un long parcours..." : Un enfant de Familles nombreuses touché par la maladie, des nouvelles peu rassurantes

Enfin, cette mère de famille accusée de maltraitance par sa fille aînée révèle avoir "entrepris récemment de nouvelles démarches médicales" pour Roméo. "Cela fait plusieurs semaines, plusieurs mois maintenant que mes doutes, mes questions, mon instinct me poussent à... Je suis maman à temps plein, Roméo est mon 9e enfant et quand on passe par certains parcours, on à l'oeil, on se questionne, on observe... On veut repousser ces démarches, on veut attendre, on pense se tromper, on se met le doute de... Mais la réalité de certaines choses me paraissent tellement évidentes, écrit-elle. Un long parcours, de longs mois d'attente pour.. Il vaut mieux devancer ou prévenir pour rien, plutôt que de ne rien faire."

C'est donc un nouveau "parcours" médical qui attend le jeune Roméo. Cindy Reymond a, pour l'heure, préféré garder les détails de ces démarches pour elle. Toutefois, en story, toujours sur le réseau social de partage d'images, elle annonce vouloir échanger avec des professionnels de santé ou tout simplement parents à propos d'enfants qui souffrent de malformation cardiaque avec myopie associée. Affaire à suivre dans les prochaines semaines...