"Un miracle que je sois encore vivante" : Lisa-Marie Presley très franche sur sa terrible addiction

Ce 1er février 2023, Lisa-Marie Presley aurait dû fêter ses 55 ans. Quelques semaines avant cet anniversaire, le 12 janvier précisément, elle est décédée à la suite d'un arrêt cardiaque. Les causes exactes demeurent pour l'heure inconnues mais il est indéniable que la fille d'Elvis a un lourd passif marqué par les addictions. Paris Match est revenu sur la fin de vie de la chanteuse à l'existence si tragique.

À 9 ans, elle perd son père, l'icône de tout un pays et la sienne tout simplement. Quarante-trois ans plus tard, c'est l'un de ses enfants, Benjamin Keough, qui se suicide à l'âge de 27 ans. Lisa Marie Presley est complètement effondrée, inconsolable et dévastée. Mais elle veut tenir bon pour ses jumelles de 14 ans - dont le père est son dernier mari Michael Lockwood et sa fille aînée, l'actrice Riley Keough. Reposant désormais à Graceland aux côtés de son papa et son fils, elle a connu une vie marquée par le drame, ainsi que par les addictions.

En effet, en 2018, elle confirme son addiction aux opioïdes qui a démarré quand elle avait 40 ans, peu après la naissance de ses jumelles. "Ma psy m'a dit que c'était un miracle que je sois encore vivante", admet-elle en promotion pour un album hommage à son père. Elle revient sur cette confession intime en assurant la préface du livre The United States of Opioids d'un expert sur le sujet, Harry Nelson : "Un docteur m'avait prescrit des antidouleurs pour une durée limitée. Cela a suffi pour me donner l'envie de continuer. C'est dire à quel point ces médicaments sont dangereux..."

Fusionnelle avec son fils...

Addict, son fils l'était aussi. Instable aussi. "Pour elle, il est la réincarnation d'Elvis", écrit Paris Match. Sa mort l'a détruite et elle ne donne pas cher de sa propre vie : "Rien ne peut diminuer la douleur. Le deuil ne disparait pas, il faut vivre avec. Dans un premier temps, vos proches vous entourent, mais un mois plus tard vous avez beaucoup de chance s'ils vous demandent encore des nouvelles." Estimant avoir été stigmatisée après le décès de son fils voire considérée comme une paria, elle clame : "Tous les jours, j'agonise de culpabilité."

La dernière apparition publique de Lisa-Marie Presley s'est déroulée durant les Golden Globes, pour les nominations du biopic sur son père, Elvis. Elle s'y était montrée au côté de sa mère Priscilla dans un état très fragile et avait perdu, brutalement, beaucoup de poids. Deux jours après, elle a été retrouvée morte.

