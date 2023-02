"Un plaisir de t'écraser !" : Noémie (L'amour est dans le pré) attaquée sur son poids, un échange acéré dévoilé

Durant son adolescence, Noémie a traversé beaucoup de moments compliqués et a dû faire face à tout autant de critiques très violentes, notamment sur son physique. Aujourd'hui épanouie et heureuse, malgré le fait qu'elle soit toujours célibataire, celle qui s'est fait connaître dans L'amour est dans le pré en 2022 ne veut plus se laisser faire ! Aussi, elle n'hésite pas à monter au créneau dès qu'une personne malveillante cherche à s'en prendre à elle. C'est souvent le cas sur les réseaux sociaux, surtout Instagram où elle est particulièrement présente.

Samedi 18 février 2023, l'éleveuse de vaches allaitantes a eu une très mauvaise surprise en ouvrant son compte. Après avoir posté en story une vidéo où elle mange des bonbons, une abonnée peu scrupuleuse s'est permise de lui envoyer un message très culotté auquel elle a répondu avec humour. Un échange acéré qu'elle n'a pas hésité à repartager en story. "Tu n'es pas au régime ? Malheureusement tu souffres d'obésité", lui a asséné une certaine Isabelle. "T'es professionnelle de santé ? Je t'ai demandé un avis médical ? Il ne me semble pas...", a immédiatement répondu la jolie blonde. En légende de cette capture d'écran dévoilée publiquement, l'agricultrice s'est permis une pointe d'humour. "Elle est en forme la Zabelle dis !", a-t-elle plaisanté.

Ça ne m'atteint pas !

Dans la story suivante, la jeune femme a tenu à rassurer ses abonnés inquiets. "Ne vous inquiétez pas, ça ne m'atteint pas !", a-t-elle assuré en ajoutant deux émojis : l'un faisant un bisou et l'autre représentant deux mains formant un coeur. Loin de se sentir blessée par ce genre de messages, l'ancienne candidate du célèbre programme de dating a préféré rapidement passer à autre chose et a même porté un toast à la fameuse Isabelle.

Mais c'était sans compter sur une nouvelle attaque de cette dernière et un autre abonné qui est venu ajouter son grain de sel. "Ne t'étonnes pas d'être célibataire ! Je t'ai pas insulté, le mot obésité n'est pas une insulte. Miss Monique Ranou !", a lancé Isabelle avant d'être défendue par un homme. "Elle n'a pas tort, tu es une grosse vache ! Qu'est-ce que ce sera à 40 ans...", s'est-il moqué. Toujours très sereine, Noémie ne s'est pas gênée pour lui répondre avec humour. "Je me ferais un plaisir de t'écraser et que tu meurs étouffé", a-t-elle balancé. Voilà qui est dit !