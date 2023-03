"Un playboy de trente ans son aîné" : Arielle Dombasle, son premier époux, un "diable" et "séducteur terrible"

Arielle Dombasle est une artiste inclassable. Certains l'ont aimée à l'écran, d'autres ne se lassent pas d'écouter ses titres. Et nombreux et nombreuses sont ceux et celles qui ne sont pas insensibles au charme de la star. Mais c'est avec un seul et unique homme qu'elle partage sa vie depuis des décennies, Bernard-Henri Lévy. Mais avant de vivre cet amour, elle a eu d'autres hommes qui ont compté notamment un en particulier, un homme bien plus âgé qu'elle, un dentiste connu sous le nom de Dr Albou. Dans le livre de Mireille Dumas Rencontres inoubliables - Vie privée, vie publique de Mireille Dumas (éd. Cherche Midi), paru en novembre 2021, Arielle Dombasle revient sur cette histoire avec ce premier époux, "un playboy de trente ans son aîné".

Elle a 20 ans quand elle se marie pour la première fois. Et c'est avec ce playboy, "qui a conquis les sex-symbols du cinéma" qu'elle fait le grand saut. "Il était très connu pour être un séducteur terrible", fait savoir l'actrice du film Un indien dans la ville. Et de raconter comment, alors même qu'elle avait été mise en garde contre ce "diable" d'homme beaucoup plus âgé, elle a voulu "exorciser" une sorte de quête paternelle en succombant à son charme, rapporte l'auteure. "Certaine qu'elle serait, entre toutes, la 'préférée', la 'favorite', la 'plus aimée'", peut-on lire. Ces histoires d'amour avec des hommes si convoités, c'est probablement un "refus d'être 'la victime' comme l'aurait été sa mère", établit Mireille Dumas.

Aujourd'hui, c'est dans les bras du philosophe Bernard-Henri Lévy, qu'elle s'épanouit. Elle ne tarit pas d'éloges sur cet homme. "Je l'admire inconditionnellement, fait savoir Arielle Dombasle. Et je souhaite toujours être celle qu'il aimera toujours. J'essaie toujours de l'étonner, de le surprendre, enfin de le séduire", admet la chanteuse. L'ancienne meneuse de revue estime qu'il faut continuer de séduire l'autre constamment. "Tout est à recommencer tous les matins, peut-on lire. Il y a des millions de femmes ravissantes. Il y a des millions de tentations." En 1993, Arielle Dombasle s'est mariée au philosophe, qu'elle considère comme le véritable et seul homme de sa vie.