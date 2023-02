"Je vais mourir bientôt" : Bernard-Henri Lévy sur la fin de vie, cet âge qui l'effraie pour une raison bien précise

BHL, Ukrainien universel : c'est le titre de l'article écrit par Christine Angot, paru dans Le Journal du dimanche ce 19 février 2023. Un compte-rendu qu'a livré l'autrice à propos du film Slava Ukraini, réalisé par Bernard-Henri Lévy, dont la sortie en salles sombres est prévue le 22 février prochain. Un film documentaire pour lequel le mari d'Arielle Dombasle est allé à la rencontre des ukrainiens sur le front, afin de "retrouver ceux qui par leurs actes montrent qu'il est encore possible d'y croire", rapporte la journaliste. "Vous n'avez pas peur. Vous allez gagner cette guerre" cite-elle de la part de celui qui est aussi la voix-off de son film. "Après l'avoir vu, je l'ai appelé", raconte-elle. Un appel au court duquel l'homme de toujours engagé contre "l'URSS autocratique" lui a expliqué sa démarche. Un entretien dans lequel celui que Christine Angot dépeint comme "un homme hyper-sensible" s'est également confié sur la fin de vie. En effet, la journaliste remarque que "dans sa façon de dire au revoir aux gens qu'il ne verra plus, mais qu'il a filmés, il y a un sourire, le beau sourire de cet homme beau, lui, le nanti". Un sentiment transcendant de "dernière fois"... Pour cause, BHL est persuadé d'une chose, c'est qu'il va bientôt mourir.

"J'en ai plus pour longtemps"

"Je vais mourir bientôt. C'est fini. J'ai 75 ans. J'en ai plus pour longtemps", a confié l'éditorialiste à sa première spectatrice pour Le Journal du dimanche . "Mais non, enfin..." a-t-elle tenté. Mais pour BHL, cela relève de l'évidence puisqu'il s'agit de l'âge auquel ses deux parents sont décédés : "Son père, peu avant le tournage au Mexique de son film 'avec Arielle et Delon', qu'il appelle 'mon Némésis', la vengeance des dieux contre l'orgueil de ceux qui ont tout." Dans le film, l'ancienne chroniqueuse d'On n'est pas couché relève qu'en passant par Tchernobyl, Bernard-Henri Lévy "cite Duras : 'Je n'ai rien vu à Tchercnobyl, Rien n'a survécu. La vie n'a pas eu raisons de la mort. Nulle part il est écrit que la vie doive dure'". Des mots que BHL semble s'appliquer pour lui-même, tant il est convaincu que la fin de sa vie a assez duré. Pour l'heure, tout ce que l'on peut souhaiter au philosophe, c'est de se tromper !

Lors de l'avant-première de ce documentaire le 6 février 2023 au cinéma Le Balzac, de Paris, de très nombreux politiques et VIP étaient présents et ça a été une longue standing ovation.