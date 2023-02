Arielle Dombasle : Son premier mari, 32 ans de plus qu'elle, a séduit les plus belles femmes du monde

Elle semble parfois venir tout droit d'un autre monde. Grande blonde sculpturale maniérée et souvent dans l'excès, Arielle Dombasle a séduit de nombreux hommes tout au long de sa vie avec son regard bleu azur et sa fine bouche rose charnue. Dans sa jeunesse, l'actrice du film Un indien dans la ville s'était même mariée à 20 ans avec un homme bien plus âgé qu'elle, un dentiste connu sous le nom de Dr Albou. Interviewée par L'Express en 2006, la comédienne de 69 ans avait confié quelques détails sur cette histoire d'amour très romanesque.

"Mon premier mari, le Dr Albou, avait trente-deux ans de plus que moi. Il avait séduit les plus belles femmes du monde [Bardot, Fonda, Welch, Bisset]. C'était un personnage adoubé, un prince. À l'époque, j'éprouvais le besoin d'être une espèce de Lolita. C'était ce type de rapport que je voulais entretenir avec un homme. Après, j'ai rencontré Bernard-Henri et, comme nous n'étions pas libres, ni lui ni moi, je suis entrée dans le fameux tunnel douloureux, dangereux, du mensonge et de la double vie", avait-elle révélé avec passion.

J'étais comme une sorte de Lolita

Le couple divorce en 1985. Arielle Dombasle a alors 32 ans. Face à Marc-Olivier Fogiel dans son émission Le Divan en 2017, Arielle Dombasle racontait : "Je me dis que c'est étrange parce que ça a été le premier homme de ma vie. Ce médecin, qui était un playboy très très connu. Et qui a eu entre ses bras les plus belles femmes du monde. Et moi, je voulais absolument le conquérir. J'étais comme une sorte de Lolita. On vivait dans un énorme appartement place de l'Étoile, où il faisait tellement froid que l'on brûlait les meubles en hiver. C'était vraiment n'importe quoi". Une relation amoureuse très mal vue par le père de l'actrice, qui s'était même fâché avec sa fille en raison de ce mariage.

En 1993, Arielle Dombasle s'est finalement mariée àBernard-Henri Levy , qu'elle considère comme le véritable et seul homme de sa vie. Un mariage qui relève d'ailleurs du miracle selon la comédienne qui indique brûler toujours d'envie pour son époux après près de 30 ans de mariage.