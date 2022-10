"Une bande d'insensibles" : Les proches de Diana en colère, The Crown et Netflix étrillés

Le compte-à-rebours est lancé. Dans treize petits jours, les fans de The Crown découvriront les images de la nouvelle saison du programme. Cette sortie est aussi attendue que décriée et critiquée. Si les premières saisons ont pu faire sourire parfois, la saison 5 n'attire pas l'attention pour les mêmes raisons. Au fil des sorties, plusieurs époques du règne de la reine Elizabeth II sont représentées. La saison 5 revient sur la fin des années 1990 et donc sur la disparition tragique de la princesse Diana. Un bond dans le temps que tout le monde ne voit pas d'un très bon oeil.

Comme le dévoilent des images du tournage de cette saison décriée, ce que le public et les proches de Diana ne comprennent pas, c'est la mise en lumière des derniers instants de la princesse de Galles à Paris avant l'accident fatal du pont de l'Alma. Si le choc n'est heureusement pas porté à l'écran, découvrir les minutes qui le précède est indécent : "C'est évidemment terrible pour ses fils Harry et William d'avoir à revoir tout cela. C'est un cruel manque de sensibilité à leur égard, a témoigné Debbie Frank, amie et astrologue de Diana Spencer, auprès du Daily Mail. J'ai vécu au plus près la mort de Diana et je peux vous dire que son accident fut un énorme choc pour toute une génération. Il a eu un énorme impact sur la santé psychique de tous."

Outre la mise en images de cette terrible période pour la famille royale, la question du timing se pose, la sortie étant prévue seulement deux mois après la mort de la reine Elizabeth II : "Cette fois-ci, The Crown va beaucoup trop loin. Prince Harry, ils ont dépassé les bornes et c'est très irrespectueux envers votre mère. Filmer à seulement 100 mètres du lieu de l'accident, Netflix est à ce point désespéré pour faire du profit sur le dos de la famille royale." Si plusieurs personnes ont fait part du fond de leur pensée dans les médias, les principaux intéressés que sont les membres actifs de la Couronne n'ont pas réagi.