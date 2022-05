"Une bombe dans la voiture..." : Une candidate de Familles nombreuses raconte sa grosse frayeur

Cindy Reymond a été révélé au grand public dans Familles nombreuses, la vie en XXL sur TF1. Les téléspectateurs ont pu découvrir son quotidien avec son désormais ex-compagnon Fernand et ses 9 enfants. Si depuis, elle n'est pas réapparue à la télévision, elle continue à partager sa vie sur Instagram. L'occasion pour sa communauté de découvrir qu'elle a été frappée par une série de malheurs, jeudi 12 mai 2022.

Cindy Reymond a vécu un vendredi 13 un peu avant-l'heure. La mère de famille aurait en effet mieux fait de rester dans son lit puisqu'elle a connu plusieurs mésaventures hier, à commencer par une grosse frayeur alors qu'elle était en route pour aller faire des courses, en voiture. "Et d'un coup, une bombe dans la voiture. Toutes tes vitres éclaboussées, le volant, le coffre, les sièges, tes jambes. Mais qu'est-ce qu'il se passe ?", ont tout d'abord pu lire les internautes. Ils ont ensuite pu voir des images de la voiture et ont constaté qu'un liquide s'était répandu un peu partout. "Une bouteille de coca a littéralement explosée", a ensuite précisé la maman célibataire en dévoilant l'objet du délit.

Ce n'est pas tout ! Cindy a dévoilé qu'elle n'avait pas réussi à mettre la main sur ses lunettes de soleil. Heureusement, elle en avait une deuxième en sa possession et s'en est donc emparée. Mais au moment de les mettre, tout ne s'est pas passé comme prévu. "Je prends la 2e et j'éclate les carreaux", a-t-elle écrit en légende d'une photo sur laquelle elle porte les fameuses lunettes, avec un verre en moins. "Et quand j'arrive à la maison", a ensuite pu lire sa communauté. Puis elle a découvert un cliché d'un oeuf cassé par terre et d'un paquet de curly ouvert, avec des curly étalés sur le sol.

Ce vendredi 13 mai, après une nuit de repos, Cindy Reymond n'a pas chômé. Elle était sur le pied de guerre pour laver elle-même son véhicule de fond en comble comme elle l'a dévoilé en vidéo. Une journée dont elle devrait se souvenir pendant très longtemps tant elle était mouvementée.