Familles nombreuses : Un enfant atteint de trouble du spectre autistique ? Sa maman entame "un long parcours"

Cindy Reymond en aura traversé des épreuves. Maman de neuf enfants, elle fait face aux aléas de la vie en célibataire depuis sa rupture avec le papa Fernand. La candidate de Familles nombreuses, la vie en XXL (TF1) est notamment confrontée aux soucis de santé de certains de ses petits et plus particulière de son benjamin, Roméo (3 ans). Non seulement le petit garçon est né avec une malformation cardiaque qui l'obligera à avoir recours à une opération à coeur ouvert lorsqu'il aura 5 ans mais en plus, il est aujourd'hui suspecté d'être atteint d'un trouble du spectre de l'autisme.

Lundi 2 mai 2022, sa mère Cindy a indiqué sur Instagram entamer un processus de diagnostique pour en être persuadée. "Demain est un grand jour, le commencement d'un long parcours... Premier rendez-vous, premier entretien. Puis après ça, il faudra patienter de longs mois pour attaquer une longue série de plusieurs rendez-vous... Quand on vit certaines situations dans nos vies, on est plus attentive, plus formée, plus à l'écoute, plus réaliste. On remarque, on voit, on se voile la face, on se dit : mais non. Puis après des mois d'observation, de questions, je me suis décidée à lancer ces démarches, il y a quelques mois pour plein de raisons, pour des signes, des comportements, plusieurs choses qui m'interpellent", a-t-elle expliqué.

Cindy sait malheureusement déjà de quoi elle parle étant donné qu'un autre de ses fils, Maé, a été déclaré "TSA (trouble du spectre de l'autisme) Asperger" il y a trois ans. "Le diagnostic du TSA prend du temps, les délais sont juste improbables. Je me dois juste de patienter. Mettre des mots sur des maux ou être rassurée et avancer encore un peu plus", a-t-elle conclu sa publication.