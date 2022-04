"Une injection par ci, une injection par là" : Janet Jackson se confie sur ses difficultés à devenir maman

À l'époque de la naissance, elle était mariée avec Wissam Al Mana, milliardaire qatari, de qui elle a divorcé peu de temps après la naissance de l'enfant, dénonçant du harcèlement et une relation toxique, même pendant sa grossesse. Si sa situation amoureuse est désormais peu claire –elle aurait renoué avec son ex, Jermaine Dupri, mais rien n'est officiel–, elle a aujourd'hui un tout autre but dans sa vie. "Le plus grand changement dans ma vie, c'est mon fils Eissa. Il est tout pour moi, tout. J'adore être mère, j'adore mon nouveau travail", a-t-elle expliqué, alors qu'elle continue de se produire occasionnellement mais consacre plus de temps à son bambin. Et il semblerait que son entourage soit heureux de la voir si bonne maman.

Quelle mère Janet Jackson est-elle ?

En effet, sa mère Katherine est également interviewée et couvre sa fille de compliments : "Voir Janet s'épanouir dans son rôle de mère me fait chaud au coeur, parce que je n'aurais jamais cru qu'elle aurait des enfants un jour. Jamais ! Et Eissa est le plus beau des bébés". Même son de cloche du côté de sa soeur aînée Rebbie : "Je savais qu'elle serait une très bonne mère. C'est une mère incroyable, il faut le dire". Il faut dire que niveau tribu, Janet Jackson s'y connait : dernière d'une famille de neuf enfants, elle s'est longtemps occupée de ses neveux et nièces et notamment des trois enfants de Michael Jackson, orphelins très jeune et dont elle est très proche malgré quelques tensions régulières avec sa nièce Paris.