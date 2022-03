"Une part de ma jeunesse s'en va, avec toi" : Laurence Boccolini dévastée par la mort d'un proche

Laurence Boccolini n'a pas le coeur à la fête. Ce jeudi 10 mars 2022, la présentatrice de France Télévisions a annoncé la mort d'un homme pour lequel elle avait beaucoup d'estime. Sur Instagram, elle a souhaité lui rendre un bel hommage.

La présentatrice de 58 ans a dévoilé qu'Alain Maneval était décédé. L'homme qui avait 69 ans était un animateur radio et télé qui a débuté sa carrière dans les années 70. Il a également été directeur des programmes de la chaine de télévision franco-allemande Arte. Et au cours de sa carrière, il a croisé le chemin de Laurence Boccolini. Tous deux ont en effet travaillé ensemble sur Europe 1, une radio pour laquelle il a commencé à travailler en 1978 pour y animer PO-GO, une émission musicale punk. Mais il avait été renvoyé et interdit d'antenne pendant trois ans, à la suite d'un coup de gueule contre un annonceur de la station.

Ce n'est donc qu'en 1981 qu'il a retrouvé l'équipe d'Europe 1. Six ans plus tard, Laurence Boccolini a fait son arrivée (jusqu'en 1992) et a eu l'honneur de travailler avec Alain Maneval. Un homme qu'elle portait dans son coeur, la preuve en est avec l'hommage qu'elle a souhaité lui rendre ce jeudi. Pour ce faire, elle a partagé une photo en noir et blanc sur laquelle on peut découvrir la présentatrice de Tout le monde veut prendre sa place (France 2) à droite, un casque sur les oreilles, vêtue d'un chemisier fleuri, le regard tourné vers le haut. A ses côtés se trouve le regretté animateur, en pleine interview semble-t-il d'un grand artiste : Jean-Jacques Goldman.

"Goodbye Alain Maneval... Cette photo a plus de 35 ans et pourtant je me souviens de tout. C'était tellement incroyable de travailler à tes côtés à Europe 1 ! La liste des rencontres grâce à toi serait trop longue. Une part de ma jeunesse s'en va, avec toi. La musique reste. Love. Lolo", a écrit la maman de Willow (8 ans) en légende de sa publication.