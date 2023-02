(VIDÉO) "Il a commencé à avoir un peu le melon" : Matthieu Delormeau sans filtre à propos de Jean Dujardin

À la tête de TPMP People tous les samedis sur C8, Matthieu Delormeau a accueilli Éric Collado sur son plateau samedi 11 février 2023. Le comédien et humoriste s'est confié sur la scission de la troupe Nous ç nous dont il a fait partie aux côtés de Bruno Salomone, Eric Massot, Emmanuel Joucla et Jean Dujardin. Née sur la scène du Carré Blanc et à l'origine du morceau éponyme qui a fait un carton dans les années 90, la troupe d'humoristes s'est séparée quelques temps après le départ anticipé de celui qui deviendra "Loulou" dans Un gars, une fille. Justement, c'est sur Jean Dujardin qu'Éric Collado s'est confié à son hôte, qui a essayé d'attiser la mèche... Alors que l'animateur voulait en savoir plus, il a tenté le tout pour le tout : "Quand Jean Dujardin part... il y a eu une engueulade ?" a-t-il suggéré à son invité, qui a d'abord répondu que la troupe s'était déliée par la force des choses : "Il n'y a jamais eu de contrat entre les Nous Ç Nous, et quand Jean a passé l'audition pour Un gars, une fille, bah il est parti... et on a continué à quatre pendant encore deux ans. Et puis par la suite, on avait chacun envie de faire des trucs qu'on fait tout seul".

Matthieu Delormeau sans filtre à propos de Jean Dujardin

Visiblement décidé à faire admettre à son invité les - supposées - vraies raisons du départ précipité de l'acteur oscarisé, le chroniqueur de Touche pas à mon poste ! a enchaîné : "Vous avez dit que quand Jean a commencé à faire Un gars, une fille, il a commencé à avoir un peu le melon". Un tour de passe-passe qui n'a pas eu l'effet escompté. En effet, Éric Collado a immédiatement rebondi en rectifiant le tir : "J'ai pas dit ça, c'est vous qui l'avez dit !" a rétorqué celui qui avait retrouvé son acolyte d'antan sur le tournage de La French. De quoi décourager Matthieu Delormeau, qui a fait mine de chercher dans ses fiches. Puis l'animateur a conclu l'échange avec humour en appelant la régie technique à l'oreillette, afin qu'ils retrouvent la séquence : "Ah non ça suffit qu'on me la fasse à chaque fois ! (...) Tu l'as l'extrait ? (...) Tu me le sors s'il te plait pour Éric ?".