"Viens m'en parler en face !" : Gros clash sur le plateau de TPMP, deux chroniqueurs s'insultent violemment

Sur le plateau de "Touche pas à mon poste", les débats houleux sont souvent légion. Le jeudi 8 décembre 2022, un nouveau clash a éclaté entre Matthieu Delormeau et Guillaume Genton et le moins que l'on puisse dire c'est que le ton est monté très vite et très haut...

Comme dans toutes les émissions télévisées, il y a des sujets plus sensibles que d'autres. Entre les différents chroniqueurs de Touche pas à mon poste, il n'est d'ailleurs pas rare d'assister à des désaccords violents. Mais ce jeudi 8 décembre, Cyril Hanouna s'est retrouvé dans une situation particulièrement tendue, à tel point qu'il a eu du mal à faire revenir le calme sur le plateau. Alors que l'animateur revenait sur le débat opposant Gilles Verdez et Guillaume Genton au sujet des accusations d'antisémitisme à l'encontre de Franky Vincent, Matthieu Delormeau, absent lors de ce fameux débat, n'a pas pu s'empêcher de crier au scandale. "Hier, tu a été très mauvais", a-t-il lancé au présentateur du Morning Sans Filtre. Ce à quoi le principal intéressé s'est empressé de répondre : "Là c'est le pote de Gilles Verdez mais c'est le premier à le traiter d'homophobe, il y a quelques semaines, sur ce plateau. C'est facile d'être un sans-c****les et d'insulter tout le monde derrière son téléphone !" Face à ces insultes, Matthieu Delormeau est immédiatement sorti de ses gonds. "Ne me dis pas que je suis un sans-c****les, arrête tes conneries. Qu'est-ce qu'il a à me dire que je suis un sans-c****les derrière mon ordi ? Genton, il dit de la m**de", s'est emporté le beau blond. C'est pathétique ! Rapidement, le ton est alors monté. "Tu nous insultes derrière ton téléphone. C'est pathétique ! Viens m'en parler en face !", s'est exclamé Guillaume Genton. "Je suis en face de toi dès le lendemain regarde ! Et je te dis en face de toi que l'antisémitisme, ça se condamne et que je ne suis pas d'accord avec toi !", a ensuite rétorqué l'animateur de TPMP People. Heureusement les deux chroniqueurs ont su faire la part des choses et se réconcilier rapidement. Après être parvenu à faire revenir le calme sur le plateau, Cyril Hanouna leur a demandé de faire la paix. Une demande à laquelle les deux hommes ont tout de suite accédé. "Il m'a un peu vénere tout à l'heure. Mais je l'aime bien. Il est intelligent ce c** !", a alors lancé Matthieu Delormeau en prenant son acolyte dans ses bras. Tout est bien qui finit bien !