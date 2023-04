"Vous aimez ce look ?" : Frank Leboeuf, sa fille Jade fait tomber la robe et s'affiche torride en sous-vêtements

Avec les beaux jours, les tenues deviennent de plus en plus légères et ça, Jade Leboeuf l'a bien compris ! L'influenceuse de 32 ans est fan de mode et elle publie régulièrement sur son compte Instagram ses tenues pour inspirer ses 150 000 abonnés. La fille de Frank Leboeuf est proche de son père, qui est un homme très occupé. L'ancien champion du monde 98 a parfaitement su se reconvertir en comédien de talent, ainsi qu'en consultant pour la télévision et la radio. Avec son ancienne femme Betty, il a eu deux enfants, dont Jade.

Désormais en couple avec la belle Chrislaure, l'ancien footballeur de 55 ans file le parfait amour, tout comme sa fille, qui est mariée au beau Stéphane Rodrigues. Le couple est déjà parent d'un petit garçon prénommé Elon James, qui fait leur bonheur au quotidien. Jade Leboeuf n'hésite d'ailleurs pas à partager son quotidien et sa vie de famille sur les réseaux sociaux et en février dernier, au moment de la Saint-Valentin, elle s'était montrée particulièrement sexy pour la fête des amoureux. Aujourd'hui, c'est pour un tout autre évènement que la jolie brune a décidé de se dévêtir pour ses abonnés puisque c'est l'arrivée du printemps fin mars qui lui a donné des idées.

Les abonnés valident totalement le look !

Dans une vidéo publiée ce vendredi 14 avril sur son compte Instagram, Jade Leboeuf n'y va pas par 4 chemins et démarre son petit défilé en sous-vêtements. "Une ambiance printanière. Vous aimez ce look ?", demande la fille de Frank Leboeuf à ses milliers d'abonnés pour savoir s'ils valident ou non sa tenue. La jeune maman ne reste pas bien longtemps en petite tenue puisqu'elle enfile rapidement une très jolie robe, qu'elle agrémente d'une ceinture, de bijoux et d'un grand chapeau. Visiblement, c'est l'unanimité dans les commentaires puisque la communauté de la belle brune valide totalement ce look parfait pour la saison. "Non mais cette robe, hyper fan", "J'adore ce collier !" ou encore "Plus besoin du Petit Larousse pour connaître la définition du mot : élégance", ils sont tous dithyrambiques !