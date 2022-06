"Vous êtes vraiment effrayante" : Mathilde Panot clashée devant Léa Salamé...

L'approche du second tour des législatives - le 19 juin 2022 - fait monter la tension sur les plateaux télévisés. Sur BFMTV, Maxime Switek et Aurélie Casse ont eu du mal à rétablir l'ordre dans le débat, tandis que sur France 2, Léa Salamé et Laurent Guimier ont également eu fort à faire avec leurs invités. En effet, avec Mathilde Panot, députée LFI du Val-de-Marne, François Bayrou, président du MoDem, Jean-François Copé, maire LR de Meaux et Philippe Ballard, porte-parole du RN, les points de désaccord étaient nombreux. La guerre en Ukraine, la sécurité, la justice, le pouvoir d'achat, les déserts médicaux, l'hôpital public ou encore le réchauffement climatique ont été abordés avec passion par les intervenants. Lors des échanges, le ton a pu monter et les phrases assassines n'ont pas manqué, comme celle adressée à l'Insoumise présente. Ce à quoi elle n'a pas hésité à répondre.

Après l'avoir écoutée, Philippe Ballard a réagi aux propos de Mathilde Panot sur la police par une déclaration virulente : "Je vous écoute, vous êtes effrayante. Vous êtes vraiment effrayante." Une parole qui ne laisse pas insensible son adversaire politique : "C'est mon honneur de faire peur au RN [ou FN ? NDLR]." L'homme politique poursuit en l'attaquant pour son rapprochement avec Philippe Poutou, dont les déclarations sur la police ont suscité la controverse : "Vous êtes effrayants. Et je pense que vous êtes aussi très dangereux, vous n'aimez pas la France." Suivent alors l'incontournable question polémique du burkini et le désarmement des policiers. "En manifestation. Comme c'est le cas dans de nombreux pays d'Europe", tient à préciser la militante LFI.

Le premier tour des élections législatives a vu Ensemble ! et la Nupes arriver au coude-à-coude tandis que le RN se positionne en troisième force. Dans ce décor, Mathilde Panot s'impose de plus en plus comme une figure majeure des insoumis et de la Nupes. "Fidèle parmi les fidèles du leader des Insoumis, cette trentenaire, qui devrait être réélue dimanche dans la 10e circonscription du Val-de-Marne au second tour des législatives, va jouer un rôle central au sein de la Nupes dans la future Assemblée nationale", écrit à son propos Le Parisien. De son côté, Philippe Ballard est un ancien journaliste qui avait dernièrement officié sur LCI. Il est désormais candidat pour les législatives dans l'Oise, briguant le siège de la seconde circonscription Beauvais-Ouest aujourd'hui occupé par Agnès Thill (ex-LREM).