"Respectez la règle du jeu" : Gabriel Attal recadré en direct dans un débat très tendu !

Quelques jours avant le second tour des législatives, la majorité présidentielle, le Rassemblement national et la Nouvelle Union Populaire Ecologique et Sociale ont débattu ce 16 juin 2022 sur BFMTV. Au programme : canicule, pouvoir d'achat, retraites, crise des hôpitaux... Devant les journalistes Aurélie Casse et Maxime Switek, trois personnalités issues de chaque bord ont tenté d'argumenter devant les caméras : Gabriel Attal (LREM), Jordan Bardella (RN) et Clémentine Autain (Nupes) se sont affrontées, non sans tension. De quoi donner du fil à retordre aux animateurs !

Après une abstention historique de 52,49% dimanche dernier, 10 points au-dessus du premier tour des législatives de 2012, Gabriel Attal a reconnu "une abstention trop importante" et appelé à "une participation des Français aux élections". Pas de quoi convaincre Jordan Bardella qui a dénoncé "un président qui n'aime pas les campagnes électorales". Clémentine Autain a appelé de son côté à la "mobilisation générale", en insistant à l'appel aux urnes pour les plus jeunes. 7 personnes entre 18 et 25 ans sur 10 se sont abstenues le 10 avril dernier.

Les sujets de désaccord sont nombreux entre chaque parti, difficile d'avoir un échange audible durant ce débat. Maxime Switek doit s'imposer pour se faire entendre quand les invités s'éloignent trop des sujets attendus. "Non, non, non ! Question très simple, Gabriel Attal s'il vous plaît, respectez la règle du jeu, sinon ça ne sert à rien", clame le présentateur. Le récent ministre délégué aux Comptes publics se justifie : "Il y a beaucoup d'autres questions, je pense que ça intéresse les Français parce que c'est leurs impôts." Puis, c'est contre Clémentine Autain qu'il doit intervenir : "On a parlé des impôts, on a parlé des retraites. Sujet important pour ceux qui nous regardent ce soir, les retraites."