"Vous m'avez pris sous votre aile" : Une chroniqueuse phare de TPMP s'en va, séquence émotion en direct

Delphine Wespiser a été choisie par W9 pour présenter l'adaptation française de Love Island, le format de télé-réalité qui connait un succès retentissant partout dans le monde depuis peu de temps. "Clairement, jusqu'à septembre, je ne serai plus dans 'Touche pas à mon poste'", a-t-elle expliqué à plusieurs journalistes lors d'une conférence de presse organisée ce mardi 4 avril 2023, comme l'ont révélé nos confrères de Puresmédias.

Ce mercredi soir, l'ex-Miss France faisait donc sa dernière apparition de la saison au sein du talk-show. "Elle sera toujours la bienvenue ici", a déclaré Cyril Hanouna, en expliquant effectivement qu'elle sera à priori de retour dans l'émission en septembre prochain. "Je suis très heureux pour elle", a-t-il ajouté, avant que sa chroniqueuse ne prenne la parole et ne s'exprime sur son départ : "Je suis très heureuse. C'est un nouveau défi, je pense que c'est une bonne évolution, j'ai 31 ans, je suis prête à montrer ce que je sais faire. Des gens en ce moment me font confiance et ont envie de moi, donc cela me fait très plaisir".

Quelques instants plus tard, elle a cette fois-ci tenu à remercier Baba pour l'avoir accueilli dans son émission il y a plusieurs années déjà : "Cela me fait beaucoup d'émotion, cette dernière... Parce que l'ambiance, l'énergie et l'adrénaline qu'on a sur cette émission, on la retrouve nulle part ailleurs. Quand j'étais dans ma région en Alsace et que je faisais uniquement Fort Boyard et que les gens me connaissaient que pour blanche et rouge, c'est vous qui avez surélevé Delphine. Vous m'avez pris sous votre aile et surprotégé, merci beaucoup...". De belles paroles, dites avec émotion et sincérité de la part de l'ex-reine de beauté.

"Merci beaucoup, cela me fait plaisir...C'est beau hein", a réagi le papa de Lino. Il faudra donc désormais se brancher sur la neuvième chaîne de la TNT pour voir l'ex-compagne de Roger. Elle présentera donc Love Island, une émission dans laquelle 11 célibataires anonymes vont vivre ensemble pendant plusieurs semaines dans une villa située dans une destination de rêve afin d'y trouver l'amour. Elle continuera également à participer à Fort Boyard, sans oublier son retour dans TPMP en septembre.

Elle va également bientôt partir au Cameroun "pour tourner une émission sur un orphelinat de bébés chimpanzés". Ce sont donc de beaux projets professionnels qui attendent la jeune femme.