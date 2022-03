12 Coups de midi : Bouleversé et "très ému", Laurent fond en larmes face à Jean-Luc Reichmann

Éliminé le 25 mars 2022 des 12 Coups de midi avec près de 310 607 euros de gains dont 147 407 euros de cadeaux, Laurent a eu droit à deux belles attentions de la part de l'animateur Jean-Luc Reichmann mais aussi de son acolyte Zette.

Pour rendre hommage au parcours du professeur de philosophie, la voix off de l'émission de TF1 a chanté quelques mots touchants à son intention : "Comme un prof de philo, qu'on voulait garder toujours, et qui laisse derrière lui des milliers de bulles d'amour, comme un homme à fleur de peau qui enchantait nos midis, atypique notre héros, spontané et rigolo..." Rapidement, le maitre de midi n'a pu retenir son émotion et a laissé couler ses larmes.

"C'est un très très très beau parcours" ajoute Jean-Luc Reichamnn. "Merci Zette je suis très très très ému parce que je l'adore et je l'aime vraiment beaucoup beaucoup et ça me touche vraiment beaucoup. Merci !" répond alors le professeur au lycée Max-Linder de Libourne, en Gironde. "Ça vient du coeur", lui rétorque Zette.