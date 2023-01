Abraham Wapler (Lycée Toulouse-Lautrec) : Sa mère est une célèbre actrice dont la mort a touché tout le milieu du cinéma

Le coup d'envoi a été donné le 9 janvier 2023. TF1 a dévoilé les premiers épisodes de sa nouvelle série Lycée Toulouse-Lautrec. Une fiction qui raconte l'histoire de lycéens qui évoluent dans un établissement où se mêlent adolescents valides et d'autres en situation de handicap. Participent à cette belle aventure les acteurs Valérie Karsenti, Ness Merad ou Stéphane De Groodt. Le fils d'une grande actrice, qui a rejoint les étoiles en 2013, fait aussi partie du casting.

Ce lundi 16 janvier, la première chaîne diffuse deux nouveaux épisodes de la série. L'occasion d'assister au rapprochement entre Victoire (Chine Thybaud) et Jules (Abraham Wapler), le fils du proviseur M. Feuillate (Stéphane de Groodt). On peut dire que le jeune acteur de 24 ans a la comédie dans le sang puisque sa regrettée maman était une actrice connue de tous. On a pu l'apprécier dans Le Prénom, Marseille, Les Tuche entre autres et sa disparation a été un choc pour ses proches et le public. Elle a perdu la vie le 2 septembre 2013, à l'âge de 47 ans, des suites de son cancer du sein contre lequel elle s'est battue durant trois ans. "Sa disparition a été une telle déflagration pour tout le monde. Elle s'est tellement battue... Elle nous avait annoncé sa maladie pendant les représentations du Prénom. Nous avons traversé cette magnifique aventure, la pièce et le film, avec ce nuage noir... Mais malheureusement, le cancer dont elle était atteinte était d'une violence inouïe, impitoyable", s'était tristement souvenu Patrick Bruel au cours d'une interview pour Télé Star, un mois après sa mort.

Son interprétation dans le Prénom, lui permet le 22 février 2013 d'obtenir le César de la meilleure actrice dans un second rôle.

Valérie Benguigui a notamment laissé derrière elle son mari Eric Wapler, qu'elle a rencontré lorsqu'ils étaient au cours Florent (il est aussi acteur) et leurs fils César et Abraham donc. Ce dernier n'en est pas à son premier coup d'essai en matière de comédie. Il a en effet déjà eu plusieurs expériences au cinéma ou à la télévision. Le public a pu le voir dans Radiostars (2012), OSS 117: Alerte rouge en Afrique noire (2021), Les Invisibles (2021) et aujourd'hui, dans Lycée Toulouse-Lautrec.