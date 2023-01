Ness Merad (Lycée Toulouse-Lautrec) : De quoi souffre la comédienne de 19 ans ?

Nouveauté sur TF1. Ce lundi 9 janvier 2023, la première chaîne donne le coup d'envoi de sa série inédite Lycée Toulouse-Lautrec. Une fiction qui raconte l'histoire de lycéens qui évoluent dans un établissement où se mêlent adolescents valides et en situation de handicap. Ness Merad (19 ans), fait partie de cette belle aventure. Et comme son personnage Marie Antoinette, elle souffre d'un lourd handicap.

Il s'agit là de son premier rôle et pour le présenter, la jeune femme a accordé une interview au site Faire Face. Nos confrères précisent que Ness Merad est tétraplégique. Elle est atteinte d'une dystrophie musculaire congénitale, ce qui la contraint à se déplacer en fauteuil roulant. Cette maladie rare d'origine génétique se manifeste par une faiblesse musculaire et des difficultés motrices et respiratoires. Ces signes apparaissant à la naissance ou dans les premiers mois de vie. Le tournage a ainsi été "très intense" pour Ness Merad, car les journées étaient longues et qu'elle fatigue vite. "Mais j'ai tenu. Pour m'éviter les longs trajets entre mon domicile et Vaucresson, où se situe le lycée, l'équipe a proposé que je sois hébergée sur place. Et j'ai adoré cette autonomie. C'était une expérience nouvelle qui m'a fait grandir", a-t-elle précisé.

Un personnage qui ne lui ressemble pas vraiment

"Je suis beaucoup plus pudique et réservée qu'elle. Mais à travers elle, j'ai pu me raconter et me libérer de beaucoup de choses, notamment sur mon handicap. C'est le hasard, car le personnage avait été écrit avant que j'intervienne. Mais l'écho a été immédiat", a confié Ness Merad à Faire Face au moment d'évoquer son personnage. La jeune femme a passé le casting car Lycée Toulouse-Lautrec a été tournée dans son ancien établissement scolaire "qui mixe élèves en situation de handicap et valides". "En 2021, l'équipe est venue présenter le projet. Dès le départ, le parti-pris était de faire participer des jeunes du lycée. Ils ont organisé un grand casting. Au début, étant peu sûre de mes talents d'actrice, je me suis dit que je n'allais pas y aller. Mais quand j'ai vu que beaucoup de monde s'inscrivait, je me suis lancée !", a-t-elle poursuivi. Après plusieurs mois sans nouvelles, elle a finalement été choisie pour jouer Marie-Antoinette.

Grâce à ce rôle, l'étudiante en BTS Communication espère développer davantage son activité d'influenceuse sur Instagram et TikTok, mais aussi voyager. Cette expérience a permis à Ness Merad d'avoir davantage confiance en elle. Et elle espère que le public appréciera Lycée Toulouse-Lautrec.