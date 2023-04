Achraf Hakimi, le divorce avec Hiba Abouk : le footballeur a tout prévu pour contrer son ex !

C'est l'autre affaire qui a récemment secoué l'équipe du Paris Saint-Germain dans le milieu du football. Avant que Christophe Galtier ne soit accusé d'avoir tenu des propos racistes et islamophobes à l'encontre de certains des joueurs du temps où il était à l'OGC Nice, c'est Achraf Hakimi, l'arrière droit du PSG, qui était sous le feu des projecteurs pour une sombre affaire de viol. Il n'en a pas fallu plus pour Hiba Abouk, la mère de ses deux fils Amin et Naïm, 3 ans et 1 an, pour demander le divorce. (bien qu'elle affirme que sa décision était prise bien avant). Ensemble depuis 2018, les amoureux s'étaient passés la bague au doigt deux ans plus tard avant la naissance de leur premier garçon.

Les rumeurs de séparation ont fini par être confirmées par Hiba Abouk en personne. La jeune femme de 36 ans avait transmis un communiqué officiel au quotidien El Pais qu'elle avait également publié en story sur Instagram. "Qui aurait imaginé qu'en plus d'affronter la douleur habituelle d'une séparation, d'accepter le chagrin de l'échec d'un projet familial pour lequel je m'étais donnée corps et âme, je devrais faire face à cette ignominie. J'ai eu besoin de temps pour digérer ce choc" avait-elle écrit.

Plus d'un mois après le scandale, le divorce prend un autre tournant. C'est en tout cas ce que de nouvelles rumeurs viennent faire penser. Hiba Abouk aurait comme ambition de récupérer la moitié des biens de son ex-mari. Mais si l'information s'avérait vraie, elle n'aurait pas droit à tout ce qu'elle aurait l'intention de réclamer. Elle a d'ailleurs fait le tour des réseaux sociaux et a fait réagir de nombreux internautes : Achraf Hakimi mettrait la plupart de ses biens au nom de sa mère depuis qu'il gagne beaucoup d'argent, ce qui, aux yeux de la loi, ne permet donc à personne de lui dérober sa fortune.