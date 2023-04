Diaporama : Achraf Hakimi, le divorce avec Hiba Abouk : le footballeur a tout prévu pour contrer son ex !

3 / 19

L'actrice a demandé le divorce après les accusations de viol dont le footballeur a fait l'objet début mars Exclusif - K.Mbappe et Achraf Hakimi ont fait la fête jusqu'à 1h du matin à New York City, New York, Etats-Unis, le 2 janvier 2023, alors que les joueurs vedettes ont reçu quelques jours de congé du coach du PSG, Christophe Galtier pour se reposer après la défaite 3-1 de l'équipe face aux outsiders de Lens. Les coéquipiers du PSG venaient de réaliser une performance incroyable lors de la Coupe du monde en jouant respectivement pour la France et le Maroc. Mbappe a mené son équipe jusqu'en finale avant de s'incliner aux tirs au but contre l'Argentine - tandis que Hakimi a atteint les demi-finales. La paire a disputé un match des Nets plus tôt dans la soirée où les Nets ont battu les San Antonio Spurs 139-103, ce qui en fait leur 12e victoire consécutive, la plus longue séquence de victoires de la NBA cette saison. Ensuite, ils ont fait la fête au Sai Less, le restaurant et speakeasy fusion panasiatique de Dara Mirjahangiry qui est devenu très populaire auprès des athlètes et des artistes hip-hop depuis son ouverture l'année dernière. Les footballeurs sont sortis du hotspot en refusant de signer pour les fans. © BestImage, Backgrid USA / Bestimage