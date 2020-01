Adele amincie : ce coup de pouce de Robbie Williams pour sa perte de poids

Le 3 janvier 2020, alors qu'elle profitait de vacances dans les Caraïbes avec Harry Styles et James Corden, Adele a laissé voir son impressionnante perte de poids. Une nouvelle silhouette amincie qui n'a pas manqué de surprendre ses fans, voire de les inquiéter. À en croire les informations du Sun publiées mardi, Ayda Field, l'épouse du chanteur Robbie Williams, y serait pour quelque chose...

L'actrice américaine et jurée de l'émission X Factor outre-Manche aurait en effet recommandé à la chanteuse de 31 ans les talents d'une certaine Camila Goodis, coach de Pilates. Cette spécialiste d'origine brésilienne aurait accompagné Robbie Williams et sa femme dans leur routine sportive chez eux, à Los Angeles. "J'ai longtemps entraîné Ayda et il se trouve qu'ils sont bons amis. Donc je me suis occupée d'Adele quand elle était là, chez Robbie, a raconté la jeune coach au Sun. Je ne crois pas qu'elle aime particulièrement faire de l'exercice, mais elle a changé son mode de vie et je pense que 90% du changement touchent à son alimentation."