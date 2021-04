Adele divorcée : elle a retrouvé l'amour avec une vieille connaissance

Nouvelle, car avant que sa relation présumée avec cet ami d'enfance voit le jour, Adele était soupçonnée de cacher un flirt avec le rappeur Skepta. La superstar de 32 ans avait démenti en se présentant comme une "femme à chats (célibataire)" sur Instagram, juste après son apparition dans l'émission Saturday Night Live, en octobre 2020. Des rumeurs lui ont également prêté un début d'histoire avec Drake.

Adele et Simon Konecki se sont séparés en 2019 et ont été prononcés divorcés en 2021, un divorce âprement négocié à cause de conditions financières. La chanteuse ne versera pas de pension alimentaire mensuelle à son ex-mari. Concernant leur enfant, les deux parents d'un petit garçon prénommé Angelo (8 ans) s'en partagent la garde.