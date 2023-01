Adèle Exarchopoulos : Look 90's avec son bandeau au défilé Fendi, Kerry Washington sublime

La Fashion Week parisienne de haute couture printemps-été 2023 suivait son cours ce jeudi 26 janvier (dernier jour de l'événement), avec le défilé Fendi. Un événement auquel s'est rendue la sublime Adèle Exarchopoulos dans une tenue très chic, composée d'un haut blanc assorti à son pantalon, son sac à main et ses talons. Celle qui vient d'être nommée aux César portait aussi un bandeau noir sur son front, pour un effet 90's. Non loin d'elle se trouvait l'actrice américaine Kerry Washington, ravissante dans une jupe vert pomme assortie à son pull en laine et sa pochette. Elle était également perchée sur de très élégants talons noirs et portait des boucles d'oreilles d'une élégance folle.

Sa collègue et compatriote Sarah Paulson, parée d'une veste et d'un pantalon marron clair très classes, était également au rendez-vous, tout comme les mannequins Jessica Kahawaty, Gabriella Caunesil, Elena Perminova, Amber Valletta et Sabina Jakubowicz, renversante dans un top sans manche rouge associé à des lunettes de soleil et des cuissardes représentant des flammes. A noter aussi la présence de l'actrice Britannique Emilia Jones, lauréat d'un Oscar en 2021 pour sa prestation XXL dans le film Coda, dans lequel elle tenait le rôle principal.

Tous les univers pour Fendi

L'actrice Farida Khelfa, notamment amie avec Carla Bruni, a elle aussi fait le déplacement, dans un long manteau à fourrures beige. Mais cela ne s'arrête pas là, puisque ce défilé accueillait également les chanteuses Rita Ora et Courtney Love, sans oublier le drag queen Miss Fame, la philanthrope franco-russe Alisa Volskaya ou encore l'animatrice italienne Miriam Leone, qui arborait un large pantalon corail assorti à son sac à main et à une veste qui tombait de ses épaules.

Du beau monde donc, pour suivre avec attention la nouvelle collection de la marque italienne de prêt-à-porter. A noter qu'hier, ce sont Clotilde Courau, Elsa Zylberstein et Agathe Auproux qui illuminaient la Fashion Week à l'occasion du défilé Elie Saab.