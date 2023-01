Adèle Exarchopoulos : Sauts et hurlements... la réaction folle de la comédienne nommée aux César !

Bientôt la consécration... peut-être ! L'Académie des César vient de l'annoncer, Adèle Exarchopoulos est nommée en tant que Meilleure actrice, pour le rôle de Cassandre dans le très bon Rien à foutre, d'Emmanuel Marre et Julie Lecoustre. Le challenge est toutefois de taille. En face d'elle, en compétition, on retrouve Fanny Ardant pour sa performance dans Les jeunes amants, Juliette Binoche pour Ouistreham, Laure Calamy pour A plein temps ou encore Virginie Efira pour Revoir Paris. Autrement dit, le fleuron du cinéma français.

En apprenant qu'elle était nommée au César, Adèle Exarchopoulos a eu une réaction pure, simple... elle a hurlé et a sauté de son lit pour exprimer sa joie, comme on peut le voir sur une vidéo qu'elle a généreusement partagée sur son compte Instagram, le mercredi 25 janvier 2023. Dans les commentaires, on peut voir que la jeune comédienne de 29 ans est soutenue par l'ensemble de la profession. On retrouve des messages de sa grande amie Leila Bekhti, d'Ahmed Sylla, de sa collègue Ana Girardot, sa consoeur de la série La Flamme et de sa suite Le Flambeau, de Manu Payet, Zita Hanrot - Plan Coeur - ou encore Stacy Martin.