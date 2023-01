Fashion Week : Clotilde Courau sensationnelle face à Elsa Zylberstein et Agathe Auproux au défilé Elie Saab

Le spectacle était au rendez-vous ce mercredi 25 janvier au Carreau du Temple à Paris, à l'occasion du défilé haute couture d'Elie Saab organisé dans le cadre de la Fashion Week. Un événement auquel la ravissante Clotilde Courau s'est rendue dans un look très original et coloré. En effet, les cheveux au vens, l'épouse d'Emmanuel-Philibert de Savoie était parée d'un sweat à capuche vert associé à une longue jupe (ou une longue robe), descendant jusqu'à ses talons. Un mixte surprenant, qui n'a pas manqué de faire crépiter les flashs des photographes. A noter que la mère de Vittoria et Luisa a l'habitude d'être au centre de l'attention en raison de son look.

Mais une autre star a su se démarquer lors de ce show : il s'agit de l'actrice Elsa Zylberstein. L'ex-compagne de Nicolas Bedos s'est présentée au photocall du défilé dans une tenue très chic, composée d'un haut blanc fleuri assorti à son pantalon. Un look d'une élégance folle, qui lui allait à ravir, et qui contrastait notamment avec celui d' Agathe Auproux.

Des stars françaises mais pas que

L'ancienne chroniqueuse de Touche pas à mon poste portait une robe courte et noire, aux motifs colorés et au design très original. Une pièce spectaculaire, qu'elle a associée à des collants, ainsi qu'à une paire de talons noirs et rouges assortie à son sac à main. Elle arborait également et comme à son habitude son carré très sophistiqué.

Précisons que l'actrice et top model américaine Olivia Palermo était également au rendez-vous, en compagnie de son charmant mari Johannes Huebl, avec qui elle partage sa vie depuis plusieurs années désormais. Elle était ravissante dans une veste noire en cuir, associée à un top aux imprimés fleuris. En ce début de semaine, c'est une autre star américaine qui illuminait la Fashion Week, à savoir Kylie Jenner. La soeur de Kim Kardashian avait fait sensation en se présentant au défilé Schiaparelli avec une fausse tête de lion collée à sa robe. De quoi surprendre tout le monde !