Elsa Zylberstein séparée de Nicolas Bedos : il lui adresse un message particulier

Dans Paris Match, Elsa Zylberstein était revenue sur leur idylle, une relation "passionnelle mais fatigante" pour la belle brune qui n'avait pas hésité à mettre sa carrière au second plan pour l'acteur. "J'ai refusé des rôles pour pouvoir être avec lui", avait-elle confié. S'il a des mots tendres pour elle aujourd'hui, elle avait dit de celui qui est devenu réalisateur et scénariste qu'elle a aimé "comme une folle" : "Je croyais en cet homme qui n'était rien - enfin, juste le fils Bedos. Il avait une inspiration débordante, écrivait partout, sur des bouts de table. J'étais sûre qu'il ferait de grandes choses. Ce mec est hors normes !"

Une relation intense, nourrie par le besoin de l'artiste d'être toujours stimulé et qui galvanise tout. Mais au début de l'année 2008, leur couple a pris fin. "Ce n'était plus possible. Mais je ne regrette rien. Aujourd'hui, nous sommes amis", expliquait-elle dans Gala. Et en effet, ils sont restés très proches et elle le décrit comme un frère pour elle. D'ailleurs, de façon générale, elle ne regrette jamais ses amours passées. "Je pense que l'on ne désaime pas quand on s'est connus si intimement", avait admis, toujours dans Gala, celle qui est désormais en couple avec un autre.

Nicolas Bedos a certainement beaucoup discuté de ce film sur l'icônique Simone Veil, disparue en 2017, avec son amie Elsa Zylberstein. Sur le plateau de C à vous, la comédienne était apparue très touchée en parlant de ce long métrage. En raison de la femme que représente la femme politique, mais aussi au regard de son passé de survivante de la Shoah. La famille de l'actrice a été aussi touchée par le génocide : "Mon papa était un enfant caché. Pendant la guerre, il a été sauvé par des gens qui sont des Justes aujourd'hui."

Dans quelques jours, c'est Nicolas Bedos qui sera sous la lumière, avec la sortie de sa nouvelle réalisation Mascarade, au casting vertigineux : Pierre Niney, Isabelle Adjani, François Cluzet et Marine Vacth pour ne citer qu'eux.