Adèle Exarchopoulos : son discret et célèbre ex fait de rares révélations sur leur fils Ismaël

Doums et Adèle Exarchopoulos, après plusieurs mois de relation, sont devenus parents d'un petit garçon qu'ils ont appelé Ismaël. Le rappeur a pris conscience du rôle que cela implique d'être papa. "Ça change tout, ça n'a rien à voir, c'est une dinguerie", s'est-il confié dans l'émission Le Code, présentée par le journaliste Mehdi Maïzi. "De toute façon ce petit sera vif, il saura, il comprendra. Je lui expliquerai bien ma vie dans le sens où il y a un temps pour toi et il y a un moment, il faut être sérieux. La fête est finie", a t-il ajouté, lui qui est désormais séparé de l'actrice.

Cette dernière s'est également exprimée sur son fils, en février dernier sur le plateau d'En Aparté, en expliquant vouloir le protéger de sa notoriété. "Il ne vient jamais avec moi sur les tournages. Il peut m'accompagner sur mon lieu de travail, dormir avec moi, mais j'avoue que je n'ai pas très envie qu'il soit avec moi sur le plateau. Je n'ai pas envie qu'il sache ce que je fais", avait-elle avoué, avant d'ajouter : "Je ne vais pas lui cacher toute sa vie, mais ce truc de représentation, ce truc de comment les gens se comportent différemment avec toi, de privilèges, il va le savoir et il va le découvrir, mais je n'ai pas envie qu'il soit sur un tournage..."

Je me sens privilégiée

Hors de question donc d'exposer son enfant à sa vie de star, ni même aux réseaux sociaux. "Ça ne me viendrait pas à l'idée de le mettre sur Instagram", confiait-elle à Vanity Fair, alors que son ex-compagnon avait récemment posté une story Instagram de son fils sur laquelle on l'aperçoit uniquement de dos. Mais ce cliché est suffisamment rare pour être souligné.

Quoiqu'il en soit, Doums et Adèle Exarchopoulos semblent faire très attention à l'éducation de leur fils, dont ils se partagent la garde. Ils semblent également avoir toutes les conditions réunies pour en prendre soin, c'est en tout cas ce qu'avait laissé entendre l'actrice dans les colonnes de Paris Match l'année dernière. "Je me sens privilégiée par rapport à une maman de quatre enfants qui est seule et prend le RER. Moi, je vis seule avec mon fils, mais il voit son papa, j'ai mon père qui m'aide. J'habite dans l'immeuble de ma meilleure amie, qui m'aide beaucoup aussi..", avait-elle reconnu, évoquant ainsi Leïla Bekhti.