Adeline Toniutti (Star Academy) très embarrassée : des images d'elle gênantes retrouvées, "c'est des fumiers !"

Samedi soir était diffusée en direct sur TF1 la grande finale de la Star Academy. Et c'est une soirée exceptionnelle que présentait Nikos Aliagas, au cours de laquelle de nombreux artistes sont venus faire le show, dont Lara Fabian dans une tenue en cuir très sexy ou encore Nolwenn Leroy qui a suscité quelques commentaires en raison de son attitude qui laissait à désirer. Et à la fin, le public a donné la victoire à... Anisha ! La jeune candidate originaire de Madagascar a ainsi remporté les 100 000 euros en jeu et aura la possibilité de sortir son premier album avec la maison de disque qui lui offre un contrat.

Outre son sacre, la soirée fut marquée par l'émotion bien présente sur le plateau, celle de se dire au revoir après plusieurs semaines de compétition. Et ce ne sont pas qu'aux élèves que le château de Dammarie-les-Lys va manquer, mais également aux professeurs, partie intégrante de l'histoire de la Star Academy. La professeure de chant Adeline Toniutti a notamment fait l'unanimité auprès de tous, elle qui a traversé des épreuves terribles avant d'en arriver là mais qui a toujours fait preuve d'une personnalité solaire.

Très populaire sur les réseaux sociaux, c'est tout naturellement que la jolie cantatrice aux cheveux flamboyants a donc commencé à susciter l'intérêt des médias. Après avoir livré un portrait très intime pour le journal Libération, Adeline Toniutti a participé au tournage du nouveau numéro des Enfants de la télé, proposé sur France 2 dimanche 27 novembre. L'occasion alors pour les téléspectateurs de la découvrir sous un nouvel angle.

Ce n'est pas juste !

En effet, toujours désireux de dévoiler "les casseroles" de ses invités, Laurent Ruquier a partagé les images d'un casting d'Adeline passé en 2019 pour l'émission Together, tous avec moi, alors présentée par Éric Antoine et Garou. Elle y apparaît les cheveux lisses mais déjà bien roux et se met à se présenter : "Coach vocale, metteur en scène, ancienne chanteuse d'opéra, chanteuse de rock depuis pas très longtemps...". Après quoi, Adeline Toniutti a interprété Allumer le feu de Johnny Hallyday... de manière exagérée.

En revoyant ces archives peu flatteuses, la prof de chant a tenté de se défendre, passablement gênée. "Ce n'est pas juste ! Ils nous demandent de faire les fous puis ils la repasse quatre ans après ! C'est des fumiers !", a-t-elle réagi tout de même très amusée.