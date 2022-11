Adeline Toniutti (Star Academy) marquée par la maladie et les problèmes de poids, elle a vécu un calvaire

Dans la Star Academy, il y a bien sûr les élèves que les fans du programme ont appris à découvrir et aimer tout au long de l'aventure mais il y a aussi les professeurs. Et plus particulièrement Adeline Toniutti. La professeure de chant est la véritable révélation de l'émission grâce à sa personnalité adorée de tous. Bienveillante, lumineuse et drôle l'artiste a pourtant vécu des drames.

Il y a quelques années, sa carrière de chanteuse a notamment été compromise en raison d'un accident qui lui a brûlé les cordes vocales. Pendant de longs mois, elle s'est retrouvée dans l'incapacité de chanter et même de parler. Une situation dont a profité son fiancé de l'époque pour lui infliger des violences physiques. Grâce à sa résilience, la jolie rouquine a néanmoins réussi à s'en sortir.

Un quotidien aux allures d'Ehpad

Une force de caractère qu'elle a depuis toujours. Son portrait dans le dernier numéro de Libération nous apprend en effet que la jeunesse d'Adeline Toniutti n'a pas été rose. Évoluant dans un milieu populaire, elle a fait face très tôt à la maladie. "Sa mère lâche très vite son commerce. Elle doit s'occuper de sa grand-mère et de sa mère, malades, qu'elle fait emménager sous leur toit. Alzheimer d'un côté, Charcot de l'autre", rapportent nos confrères. "La maladie et la fin de vie suintent les murs. Le manque d'argent aussi", est-il précisé.

Arrivée au collège, et déjà marquée par les épreuves de la vie, la cantatrice se réfugie alors dans la nourriture "pour oublier un quotidien aux allures d'Ehpad". S'en suit une prise de poids qui lui fera perdre toute confiance en elle et qui lui vaudra les moqueries de ses camarades d'école. Mais déjà à l'époque, Adeline ne se démonte pas et sort les griffes, allant jusqu'à se battre avec ceux "qui harcèlent n'importe qui". Finalement, c'est la musique qui se révèlera va l'aider. La prof de la Star Academy se met à créer des spectacles et suit des cours au conservatoire. Mais ses complexes encore très pesants la découragent à poursuivre une carrière de chanteuse basique. "Moi, je n'étais pas très belle. Une chanteuse d'opéra peut être ronde, alors, je me suis dit que je pouvais en devenir une", a-t-elle expliqué. C'est donc vers le lyrique qu'Adeline s'est dirigée, jusqu'à se faire la place qu'on lui connaît dans le milieu. Une détermination qui force le respect !