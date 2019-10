Adil Rami en colère face à la polémique : "Lâchez-moi la grappe !"

Voyant la polémique prendre de l'ampleur, Adil Rami a choisi de riposter en publiant une vidéo sur sa page Instagram dans l'après-midi du jeudi 17 octobre 2019. Le champion du monde 2018 s'est filmé avec son smartphone, habillé d'un tee-shirt noir. "Salut les potos ! Enfin, sauf si maintenant c'est aussi interdit de dire ' Salut'... À tous ceux qui ont le jugement encore plus facile que la vérité , permettez-moi cette vidéo , photo ... Allez, salut !", a-t-il écrit en légende.

"Petite vidéo pour parler de ce qui se dit aujourd'hui en France dans les médias. On parle beaucoup de ma photo de profil qu'il y a sur Instagram. Sincèrement, franchement, lâchez-moi la grappe. Vous me fatiguez, c'est un truc de ouf !", a-t-il débuté sa vidéo. Adil Rami a ensuite expliqué que l'image qui suscite tant de réactions ne date pas d'aujourd'hui : "Cette photo, elle date d'il y a plus de deux mois, quand j'ai signé ici, à Fenerbahçe et je l'ai postée sur ma photo de profil Instagram y a un peu plus d'un mois, mois et demi. j'y peux rien, je l'ai postée, c'est comme ça, point." "Ça me fatigue. Je vais rester souriant et poli, mais ça ne me fait pas rigoler. (...) Si vous pouviez m'oublier un petit peu, ça serait cool", a-t-il conclu.

La polémique est accentuée par le fait que la photo de profil d'Adil Rami apparaît à côté de "#onlesauralesmechants". Délicat lorsque l'on connaît le contexte géopolitique tendu entre la Turquie et la Syrie.

Depuis son licenciement de l'Olympique de Marseille et son arrivée en Turquie,le Français n'avait pas fait parler de lui. A l'exception de son récent week-end à Londres, au début du mois d'octibre, où il a été repéré avec Chloe Sims, une starlette britannique de 37 ans aux fausses allures de Pamela Anderson. La star hollywoodienne s'était séparée d'Adil Rami en juin dernier après deux ans de relation, en déballant tout sur son infidélité.