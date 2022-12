Adil Rami : Son histoire d'amour avec Sidonie Biémont s'est terminée par une rupture "difficile"

C'est l'un des footballeurs français les plus populaires des 10 dernières années. Révélé sur le tard au haut niveau, Adil Rami a réussi à se construire une carrière de très haut niveau, avec en point d'orgue ce titre de champion du monde avec les Bleus en 2018 en Russie. Depuis, il est entré dans le coeur des Français qui n'hésitent pas à le suivre sur les réseaux sociaux ou à la télévision. Connu pour son sens de l'humour bien aiguisé et son franc parler, le natif de Bastia en Corse fête aujourd'hui ses 37 ans. Toujours joueur, il évolue actuellement à Troyes (Aude) où il a partagé la vie de l'influenceuse Léna Guillou pendant plusieurs mois. Avant elle, le footballeur a longtemps partagé la vie du mannequin lingerie, Sidonie Biémont, rencontrée en 2011.

Ensemble, ils ont eu deux enfants, les jumeaux Madi et Zyn (6 ans), mais malheureusement, ils se sont séparés à l'été 2017. "Comme pour n'importe qui, c'était difficile. Après, il s'est passé ce qu'il s'est passé... En tout cas, lorsque l'on s'est séparé, c'était un peu d'un commun accord et compliqué. Tout s'est accéléré après et je suis rentrée à Paris. Je n'ai pas passé un été 2017 incroyable, c'est certain", a raconté Sidonie Biémont à notre média en décembre 2018. Si la rupture a été compliquée, elle retient "malgré tout du positif dans cette expérience", comme elle l'explique par la suite : "Cela m'a permis de me retrouver, de travailler, parce qu'être femme de footballeur, c'est se mettre en peu entre parenthèses."

On excuse, on pardonne, on minimise... Puis un jour, on se réveille anéantie et on sombre

Quelque temps après leur séparation, Adil Rami a retrouvé l'amour dans les bras de la superstar Pamela Anderson, tandis que Sidonie a mis plus de temps pour retrouver l'amour. Depuis plusieurs mois maintenant, elle partage la vie d'un autre ancien footballeur, Habib Beye, avec qui elle semble très heureuse. Elle en a voulu un moment à Adil Rami et en 2019, elle n'avait pas hésité à évoquer les problèmes rencontrés par son couple sur Instagram : "Quand on est amoureux, on est souvent sourd et aveugle. (...) Quand on est amoureux, on veut y croire plus que tout, on rêve qu'un jour la famille sera réunie, on se dit qu'on a eu raison de choisir cette personne pour moitié, on idéalise... on excuse, on pardonne, on minimise... Puis un jour, on se réveille anéantie et on sombre", écrivait-elle, sans donner plus de détails sur les événements en question.

Si elle a désormais retrouvé l'amour, Sidonie Biémont a longtemps gardé une certaine rancune envers Adil Rami, qui restera pour toujours l'un des hommes importants de sa vie.