Adil Rami revient sur sa prestation "malaisante" et s'attaque violemment à un humoriste de RMC

Adil Rami fait partie de ces joueurs à part, qui font le bonheur des supporters et des médias par leur gouaille et leur franc-parler. À l'image d'un Zlatan Ibrahimovic, il rend le monde du football moins policé et plus amusant pour les spectateurs. Passé par de nombreux clubs dans sa carrière, le compagnon de Léna Guillou est revenu en France l'été dernier, pour le plus grand plaisir des amoureux de foot. Les diffuseurs ne s'y sont d'ailleurs pas trompés et dimanche soir pour les Trophées UNFP, cérémonie qui récompense les acteurs de la Ligue 1, le champion du monde 2018 était présent pour remettre un prix.

Décidé à amuser la galerie, Adil Rami avait prévu un petit discours humoristique durant lequel il en a profité pour envoyer un sacré tacle à son ex, Pamela Anderson. Une prestation pendant laquelle il s'est totalement lâché et où on l'a même vu faire un twerk sur scène ! Peu enclin à l'empathie, les internautes s'en sont donné à coeur joie sur les réseaux sociaux et n'ont pas été tendres avec le défenseur de 36 ans. Une pluie de commentaires pour souligner la gêne qu'a provoqué ce moment de télévision chez certaines personnes. Et bien qu'il se rassure, il leur a répondu sur son compte Instagram !