Adill Rami dingue de Léna : "Je suis tombé fou amoureux de toi", mots enflammés à la télé

Candidate dans l'émission La Villa des Coeurs Brisés sur TFX, Léna Guillou avait reçu un mystérieux bouquet de roses lors de l'épisode diffusé le 7 avril 2022. Si elle n'avait aucune idée de qui était cet admirateur secret, elle avait finalement reçu une lettre dévoilant l'identité de son mystérieux prétendant : Adil Rami. Tremblante et très émue au moment de découvrir cette déclaration, elle a lu à voix haute les mots du footballeur (accusé de violences conjugales par son ex compagne Pamela Anderson).

Je suis tombé fou amoureux de toi

"Léna nous nous sommes rencontrés le 9 janvier. Tu m'as offert un fast-food. Franchement je vais te dire la vérité. La vérité c'est que j'ai peur. J'ai peur de te perdre. J'ai peur de plus te revoir. J'ai peur de vas vivre notre histoire comme je l'imagine. Depuis ton départ je vis avec un manque profond qui blesse. Je ne veux pas que la femme que j'aime date d'autres garçons. Tu me manques, je suis tombé fou amoureux de toi. Alors oui je t'aime et on ne joue pas avec la femme que j'aime. Cette aventure est pour les coeurs brisés, aujourd'hui ce n'est plus le cas pour toi je suis là. Il n'y a pas de règles en amour. Tes dates, tes ambitions, tes rêves c'est avec moi maintenant. Rentre Léna s'il te plaît", a-t-elle lu avec émotion face aux autres candidats, mais aussi Jesta Hillman, Benoît Assaidi et Stéphanie Clerbois, trio stars du programme.

Sous le choc, Léna a confié : "Je pense que je suis plus piquée que je ne le pensais parce que ça me touche réellement. (...) Je pense que chaque fille rêve d'entendre ces mots là. Là j'avoue j'ai mon petit coeur qui craque un peu..." Rapidement, la jolie brune a quitté l'aventure après cette magnifique déclaration d'amour.

Pour rappel, Adil Rami et Léna Guillou ont officialisé leur couple le 21 février dernier sur les réseaux sociaux. Il y a quelques jours, la belle brune avait fêté ses 30 ans en boîte de nuit au côté du footballeur. "Happy Birthday to Léna", avait-il écrit en légende d'une vidéo avec un émoji les yeux en coeur. Le joueur, qui évolue désormais à Troyes, avait également publié une jolie photo de son couple accompagnée de deux mots très forts pour désigner leur relation : "True Love."