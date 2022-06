Sidonie Biémont : L'ex d'Adil Rami en couple avec un célèbre sportif et enfin prête à officialiser ! (EXCLU]

Depuis la tumultueuse rupture d'Adil Rami et Pamela Anderson à l'été 2019, beaucoup d'eau a coulé sous les ponts, une période durant laquelle le footballeur français de 36 ans a multiplié les commentaires sur sa célèbre ex mais aussi sur celle sans qui il ne serait jamais devenu papa : son ex-compagne Sidonie Biémont. Malgré les périodes difficiles que les parents de Zayn et Madi ont traversées, ils n'ont jamais rompu le contact, pour le bien-être de leurs adorables petits princes aujourd'hui âgés de 5 ans et demi, et qui vivent avec leur maman à Paris.

Bien que marquée par les ruptures avec Adil Rami, devant faire le deuil de cette histoire d'amour à laquelle elle a cru jusqu'au bout, même quand la raison n'était plus, Sidonie Biémont a laissé le temps panser ses blessures, son coeur meurtri par les mensonges et les déceptions.

Discrète ces dernières années, la sublime brune d'origine vietnamienne de 41 ans qui travaille dans l'évènementiel et qui est aussi un magnifique modèle a pris le temps de se reconstruire, se concentrant avant tout sur ses enfants. Zayn et Madi avaient besoin de stabilité malgré les vies différentes de leurs parents, vivant géographiquement éloignés. Parce qu'Adil Rami le sait et l'a reconnu lui-même dans son livre Autopsie sorti en octobre 2020, il a fait n'importe quoi avec Sidonie. "Je me rends compte que j'ai fait n'importe quoi. Je m'en veux d'avoir été si minable. Mon repère, ma conseillère, ma confidente irremplaçable, celle qui croit en moi, en nous quatre. Il ne s'agit pas de la reconquérir, mais un jour, si elle le veut encore, je serai peut-être à sa hauteur", écrivait alors le champion du monde 2018. Par "n'importe quoi", celui qui évolue aujourd'hui à Troyes entendait ses liaisons et son absence à la naissance de leurs jumeaux.

Depuis ces propos remontant à bientôt deux ans, Adil Rami a bien compris que Sidonie Biémont ne pourrait plus jamais lui faire confiance et qu'il serait nécessaire pour chacun d'eux de tourner définitivement la page et d'aller de l'avant. Et le footballeur n'est pas le seul à être en couple (avec Léna Guillou), Sidonie a elle aussi retrouvé l'amour.

Une histoire d'amour qui dure depuis deux ans, dans la plus grande discrétion

Prête à officialiser son couple, Sidonie Biémont ne se cache plus avec le nouvel homme de sa vie. Et celui-ci n'est pas n'importe qui. La maman de Zayn et Madi est en couple avec Habib Beye, ancien footballeur de 44 ans passé par le Racing Club de Strasbourg, par l'Olympique de Marseille (dont il a été le capitaine) ou encore par Newcastle en Angleterre. Aujourd'hui consultant vedette de Canal +et du Canal Football Club mais aussi entraîneur du Red Star (Nationale) avec lequel il vient de prolonger jusqu'en 2024, Habib Beye n'a jamais quitté le monde du ballon rond. Extrêmement discret sur sa vie privée, l'ancien joueur est papa de trois enfants.

Sidonie Biémont et Habib Beye ont officialisé leur couple il y a quelques jours avec deux apparitions publiques. Le 23 mai dernier lors de la soirée de Classico Sports Management. Les amoureux ont posé ensemble au cours de l'évènement (voir le diaporama). Quelques jours plus tard, le 29 mai, ils ont assisté ensemble au match de football féminin opposant le PSG à l'Olympique lyonnais.

Ces deux apparitions ne sont pas synonymes d'amour naissant entre Sidonie Biémont et Habib Beye, bien au contraire. Selon nos informations, la jolie brune et l'ancien sportif sont en couple depuis deux ans, une histoire qui a commencé suite à une rencontre via des amis communs. Sûrs de leurs sentiments, ils sont aujourd'hui prêts à vivre leur amour au grand jour...

Informations exclusives ne pouvant être reprises sans la mention Purepeople.com.