Adixia trompée par Simon Castaldi : elle opère un grand changement physique, les internautes valident

Comme un air de déjà vu. Dans les derniers épisodes de l'émission de télé-réalité Le Reste du Monde : Romance à Ibiza (W9), la candidate Adixia a malheureusement été victime des infidélités de son compagnon Simon Castaldi, avec qui elle est en couple depuis un an. Ce dernier a craqué pour Virginie Conte avant que la belle Belge n'arrive dans l'aventure. Une affaire que suivent de près les téléspectateurs et qui n'est pas sans rappeler celle datant de quelques années. À l'époque, Adixia se faisait déjà tromper publiquement à la télé par son chéri Paga Neuron. Un écart de conduite qui avait mené à leur rupture très médiatisée.

Pour l'heure, impossible de savoir si la Djette a cette fois-ci pardonné au fils de Benjamin Castaldi mais une chose est sûre, elle est bien loin de se morfondre. Sur Instagram mercredi 10 août, elle a même fait une apparition remarquée en se dévoilant des plus resplendissantes dans un bikini ultra échancré et ultra sexy. Mais surtout, elle a partagé le résultat de son dernier passage au salon de coiffure. Exit sa chevelure lisse et blonde ainsi que ses extensions, Adixia joue désormais la carte du naturel avec une coupe plus courte et ondulée, à la teinte châtain clair.

Rapidement, les compliments des internautes ont afflué. "Bombe", "Tu es rayonnante", "Un vrai missile", "Tellement magnifique", "J'adore ta nouvelle couleur de cheveux", "Beaucoup mieux avec les cheveux comme ça", "Sublime, une vraie déesse", lui a-t-on adressé, lui souhaitant au passage avec bienveillance d'être heureuse.