Adriana Karembeu sculpturale dans une longue robe fendue face à un Bernard Montiel, très frétillant

Installée au Maroc depuis plusieurs années avec son époux Aram Ohanian et leur fille Nina (née en 2018), Adriana Karembeu (51 ans) a fait une halte à Paris pour se rendre au 10ème anniversaire du Global Gift Gala organisé le 19 novembre 2022 au Four Seasons Hôtel George V à Paris. Comme chaque année, ce dîner de charité - présidé cette année par Maria Bravo etEva Longoria - a pour vocation de collecter des fonds en faveur de Global Gift Foundation et de Eva Longoria Foundation, deux associations venant en aide aux femmes et aux enfants du monde entier en situation précaire.

De nombreuses personnalités étaient présentes pour cette nouvelle édition qui a choisi cette année de reverser une part des bénéfices de la soirée à l'association Un Rien C'est Tout. Parmi elles, on pouvait compter sur le couple formé par Yvan Attal et Charlotte Gainsbourg, Emmanuelle Devos,Baptiste Giabiconi, Marie Drucker, Vincent Lindon, Medi Sadoun,Anthony Delon, Amandine Petit, Guillaume Pley, Camille Lellouche ou encore Jean-Claude Jitrois. Clou du spectacle, la participation surprise d'Hélène Segara qui est montée à l'improviste sur scène pour entonner son tube Il y a trop de gens qui t'aiment devant un parterre d'invités conquis.

Touche pas à ma robe !

Sculpturale et incroyablement belle, Adriana Karembeu est apparue avec une longue robe fendue blanche, mettant ses longues jambes fuselées en valeur. Toujours stylée, l'ex-femme de Christian Karembeu a également opté pour des escarpins dorés et un mini-sac serti de strass. Composée d'un décolleté XXL laissant ses épaules nues, cette robe a envoûté tous les invités, notamment Bernard Montiel qui s'est avéré particulièrement collé-serré avec la top model, qu'il connaît très bien.

C'est avec un grand plaisir qu'il l'a pris dans ses bras sur le tapis rouge, la jolie blonde d'origine slovaque a bien pris cette effusion de tendresse venant du chroniqueur de TPMP et son geste à la rigolade. Elle a posé avec Bernard Montiel, forcément ravi de ce moment qui restera pour lui, à coup sûr, inoubliable.