Adriana Lima, enceinte : radieuse et amoureuse au côté de Camille Razat (Emily In Paris)

Les héros de la série Euphoria, la future maman Rihanna, Kendall Jenner... Paris est le théâtre d'un défilé de stars ! Adriana Lima s'est elle aussi jointe à la fête. Le top model brésilien, enceinte de son troisième enfant, a retrouvé la ferveur de la Fashion Week au côté de son compagnon Andre Lemmers et d'un célèbre compatriote...

La Fashion Week parisienne a commencé lundi 28 février 2022 et s'est poursuivie ce mercredi 2 mars. Le programme de la journée s'achevait sur le défilé Balmain. L'événement a eu lieu au Carreau du Temple, dans le 3e arrondissement. De nombreuses célébrités s'y sont rendues pour découvrir les collections prêt-à-porter et masculine automne-hiver 2022-2023 de la maison, pensées par Olivier Rousteing. Adriana Lima en faisait partie.

La bombe brésilienne de 40 ans, enceinte de son troisième enfant (elle a déjà deux filles, Valentina et Sienna, nées de son précédent mariage à l'ancien basketteur Marko Jarić), est arrivée au bras de son compagnon Andre Lemmers. Ravissante en robe noire moulant son ventre rond, Adriana l'habituée des podiums s'est cette fois contentée du rôle de spectatrice. Assise au premier rang, elle a salué son ami et compatriote footballeur Neymar avant le début du défilé, et en a partagé ses passages préférés dans sa story Instagram du soir.

Adriana Lima n'était évidemment pas l'unique invité de marque de Balmain. La ravissante Camille Razat (de la série Emily In Paris), la styliste, maquilleuse et épouse de Black M, Léa Djadja, ainsi que la youtubeuse et influenceuse Léna Mahfouf y ont également assisté.

Et comme le prêt-à-porter intéresse également les hommes, le couturier Jean-Paul Gaultier et le rappeur Damso complétaient la prestigieuse liste d'invités du défilé Balmain.

La Fashion Week parisienne prendra fin le mardi 8 mars 2022. Le bal des célébrités a encore de belles heures devant lui !