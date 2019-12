Adrianne Palicki annule son divorce avec Scott Grimes

Ce couple, c'est véritablement une série télévisée. Les stars de la série The Orville, Scott Grimes et Adrianne Palicki, ne savent plus trop où elles en sont !

Le 17 janvier 2019, l'actrice américaine Adrianne Palicki s'était saisie de son compte Twitter pour annoncer ses fiançailles avec son partenaire de tournage, Scott Grimes, 47 ans. Mais six petits mois plus tard, l'actrice déposait sa demande de dissolution de leur mariage, le 22 juillet 2019.

Les deux acteurs se donnent la réplique dans la série depuis près de deux ans. Ils avaient officialisé leur romance lors du Comic-Con de San Diego en juillet dernier.

Rebondissement ! Le site américain TMZ dévoile que celle qui a été révélée par la série Friday Night Lights a demandé au juge de révoquer sa demande de divorce et que ce dernier a accepté. Le couple serait donc de nouveau ensemble? En tout cas, en octobre, ils ont été aperçus au Comic-Con à New York. Scott et Adrianne portaient tous deux leurs alliances. L'actrice a aussi repris de l'activité en ligne, ne se privant pas de retweeter Scott.

S'il s'agit du premier mariage pour la jeune femme, auparavant fiancée au cascadeur Jackson Spidell, Scott Grimes connaît la chanson puisqu'il a déjà vécu l'échec de deux précédents mariages, avec Dawn Bailey-Grimes, qu'il avait épousée en 1997 et qui lui a donné deux enfants, puis avec Megan Moore, entre 2011 et 2017.

The Orville sera de retour pour une troisième saison. On retrouvera la Commandante Kelly Grayson et le Lieutenant Gordon Malloy non plus sur FOX mais sur la plateforme Hulu.