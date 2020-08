Adrien (Koh-Lanta 2020, Les 4 Terres), un candidat redoutable et prêt à "trahir"

Quelques mois seulement après la dernière saison de Koh-Lanta qui a déchaîné les passions, Denis Brogniart et de nouveaux aventuriers vont débarquer une nouvelle fois sur TF1 dès le 28 août prochain à l'occasion de la nouvelle édition, baptisée Les 4 Terres. Il s'agira d'une aventure toute particulière au cours de laquelle 24 candidats vont s'affronter et répartis en quatre équipes. Chacune représentera une région : le Nord (les Violets), le Sud (les Bleus), l'Est (les Verts) et l'Ouest (les Oranges).

Les identités des candidats ont été révélées par la chaîne il y a quelques jours, tout comme les compositions des équipes. On sait par exemple qu'un certain Aubin sera de la partie, un agent immobilier qui habite dans le Gers, en région Occitanie qui a un point commun avec Claude, superstar du programme. Hadja, une handballeuse professionnelle qui joue pour le CJF Fleury Loiret Handball a de son côté décidé de participer à la suite du décès de son frère.

Il y a aussi le candidat Adrien, lequel ne risque pas de se laisser attendrir ou intimider par ses concurrents comme l'indique son portrait. À 30 ans, il officie en tant qu'ingénieur ferroviaire à Paris mais sur l'île Fidji, il promet de surtout s'illustrer comme un fin stratège. En effet, il n'hésitera pas à faire preuve de ruse et d'ambition pour aller le plus loin possible dans l'aventure. "J'ai assimilé que Koh-Lanta est un jeu où la stratégie a une part prédominante. Je ne vais pas laisser passer ma chance, explique-t-il. Pour moi, Koh-Lanta, c'est simple, c'est trahir avant d'être trahi. Je ne vais pas à Koh-Lanta pour construire des cabanes, j'y vais pour construire des alliances. Je ne vais pas pour ramasser des crabes, mais pour ramasser les 100 000 euros". Voilà qui est clair !

Il est certain que cette idée du jeu fera beaucoup jaser sur les réseaux sociaux, à tord ou à raison. On se souvient notamment que Ahmad s'était rapidement fait éliminer en mars dernier pour avoir tenté sa chance de la même manière.