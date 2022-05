Affaire Coralie Dubost : La députée sort du silence et annonce sa grossesse

"Je refuse d'être l'instrument d'une cabale antiparlementaire, de la même façon que je refuse de me prêter à un ping-pong de justifications qui confinent à un lynchage fantasmagorique", ajoute la députée, qui indique se retirer de la vie politique et se "consacrer à (sa) famille". Dans son post, elle précise ainsi être enceinte de son premier enfant, ce qui explique pourquoi elle ne tentera pas de se représenter comme députée : "Rester fidèle à mes valeurs, c'est aujourd'hui protéger l'enfant que je porte de toutes les vicissitudes de l'exposition et de la vie politique et de me consacrer à ma famille." Elle cite également son père, qu'elle a perdu il y a deux mois, "un grand et honnête homme" : "J'aurais aimé consacrer plus de temps à ses derniers souffles, je veux en consacrer des paisibles à ceux de mon nouveau-né."