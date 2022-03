Coralie Dubost en deuil : La députée et ex-compagne d'Olivier Véran a perdu son père

En citant Jean Giono, Coralie Dubost a annoncé sur son compte Instagram le décès de son père. La députée de la 3e circonscription de l'Hérault a partagé également de tendres photos de famille pour faire part de cette triste nouvelle qu'elle conclut par les mots de Victor Hugo, "tu n'es plus là où tu étais mais tu seras partout là où je suis".

Son père, originaire de Lozère et âgé de 87 ans, était un professeur de littérature du Moyen-âge. Elle le décrivait tel un "Merlin l'enchanteur" dans une interview au Parisien en 2017, année durant laquelle elle est devenue députée LREM. Un papa qu'elle n'a pas pu voir souvent lors de la pandémie. A l'époque en couple avec le ministre de la Santé Olivier Véran, la femme politique avait confié à France Bleu la difficulté, tout comme l'importance, de limiter au maximum les contacts avec les proches durant cette période : "Cet été, mon père a eu un pépin de santé avant que les hôpitaux ne soient saturés. Il a été à l'hôpital à Montpellier et en sortie d'opération, ne pas pouvoir le prendre dans ses bras, lui dire bonjour de loin, le saluer de loin, sans lui tenir la main, j'ai trouvé que c'était très difficile." Deux députées de la majorité, Laetitia Avia et Cathy Racon-Bouzon, lui ont apporté leur soutien dans les commentaires de sa publication sur le réseau social, tout comme de nombreux followers.