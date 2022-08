Affaire Dutroux, son ex Michelle Martin libérée : qu'est-il arrivé à leurs 3 enfants ?

Si le tueur pédophile Marc Dutroux, condamné à la perpétuité, continue de purger sa peine en prison et a vu ses demandes de libération conditionnelle rejetées jusqu'à présent, son ex-femme et complice Michelle Martin est totalement libre à partir du 28 août 2022 à minuit. Cette date correspond à la fin du délai d'épreuve de dix ans de sa liberté conditionnelle. Cette annonce révélée par l'AFP suscite choc et colère, face au scandale des atrocités commises par celle qui a été reconnue coupable d'avoir activement participé aux séquestrations par son ex-mari de six fillettes en 1995 et 1996, dont quatre sont mortes. La Libre avait fait un portrait saisissant de cette femme et révélait ainsi ce que devenait les trois enfants qu'elle a eus avec le criminel.

Au début des années 1981, Michelle Martin, institutrice très discrète, rencontre dans une patinoire Marc Dutroux. A l'époque, l'homme est marié mais cela ne les empêche pas d'entamer une histoire. Face aux enquêteurs, elle dira qu'elle a rapidement voué une admiration totale à Dutroux, marquée par l'absence de son père, mort tragiquement quand elle était enfant : "Mes relations avec lui contrastaient énormément avec ce que je connaissais aux côtés de ma maman. Avec lui, je me sentais vivre. (...) Je ne connaissais rien de la vie et encore moins des hommes. Je ne connaîtrai que Dutroux (...) qui est devenu mon dieu comme mon père l'était."

Marc Dutroux divorce de Françoise Dubois et en 1984, Michelle Martin accueille son premier enfant avec lui, Frédéric. Quatre ans plus tard et après avoir été emprisonnés pour des faits de séquestrations, d'enlèvements et de viols de mineures de moins de 16 ans, le couple se dit oui... en prison. En effet, Dutroux est toujours derrière les barreaux suite à sa première condamnation. Le couple a deux autres enfants – Andy et Céline – nés en septembre 1993 et novembre 1995. C'est en 1996 qu'éclate alors l'affaire Dutroux au retentissement national car elle a mis en lumière les dysfonctionnements de la justice et de la police en Belgique.

Selon La Libre, les deux plus jeunes sont "placés en famille d'accueil ; Michelle Martin les a rencontrés une fois par mois au parloir". L'aîné, âgé de 38 ans et qui avait 12 ans lors de la dernière arrestation de ses parents en 1996, "semble prendre ses distances et vit en autonomie". Il s'était exprimé en 2010 auprès de La Dernière Heure, précisant ne jamais avoir été abusé par son père : "Allez un peu à Bagdad, vous verrez qu'il y a des situations bien plus dramatiques que la mienne. Nous sommes tous sujets aux aléas de notre vie qui font qu'on adopte un comportement plus qu'un autre. Je n'ai plus vue [ma mère] depuis quelques années. J'ai encore quelques contacts mais nous avons parfois du mal à nous comprendre. Ils restent toutefois tous les deux mes parents, même si je n'ai pas grand-chose en commun avec eux."

Sa progéniture a toujours fait partie de la ligne de défense de Michelle Martin. Elle assurait ne pas avoir dénoncé Marc Dutroux pour l'avenir de ses enfants et le sien. Son bilan médico-psychologique de fin d'instruction a fait état "déni complet de responsabilité".